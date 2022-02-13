ABD eski Kara Kuvvetleri Komutanı Ben Hodges CNN TÜRK'e konuştu: Bölgenin anahtarı Türkiye

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ABD eski Kara Kuvvetleri Komutanı Ben Hodges CNN TÜRK'e açıklamalarda bulundu.

Rusya'nın 2 hafta içerisinde Ukrayna'ya yönelik askeri harekat başlatacağını belirten Hodges, 'Büyük çaplı bir saldırı olacağını Sanmıyorum. Karadeniz ve Azak Denizi'ne çıkartma olacağını tahmin ediyorum' dedi.

ABD'nin Türkiye ile daha yakın çalışması gerektiğini belirten Hodges, 'Bölgenin anahtarı Türkiye. Karadeniz'deki gücü olsun, Boğazlar üzerindeki gücü olsun, bölgedeki herkesle ilişkisi olsun bence Türkiye şu ana kadar çok yardımcı oldu' dedi.

ABD'nin terör örgütü YPY'ye destek vermesinin hata olduğunu ifade eden Hodges, şu ifadeleri kullandı;

'Stratejik düşünüp Türkiye'nin haritada nerede bulunduğunu göz önünde tutmuyoruz. Bence YPG'ye silah vermek yanlıştı. Bu taktiksel açıdan işimize geldi. Ancak stratejik bir ilişkiyi zedeledi.'

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Hodges, Rusya'nın Montrö Sözleşmesi'ni ihlal ettiğini belirtti ve 'Bence Türkiye batının Rusya'nın ekonomik misillemelerine karşı kendisini koruyacağına daha çok güvense o zaman Montrö Sözleşmesini daha sıkı uygulayabilir. Rus denizaltıları bu sözleşmeyi ihlal ediyor' ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin önümüzdeki aylarda kritik bir rol üstlenebileceğinin altını çizen Hodges, sözlerine şöyle devam etti;

'NATO'nun en ileri askeri komutanlığını Türk askerler yönetiyor. Bence birçok kişi bunun farkında değil. Türkiye kendi bilgi kampanyasını başlatmalı Türkiye'nin yaptığı işlere bakın kritik bir rol oynuyoruz demeli. Böylece birçok kişiyi bilgilendirebilir. Kongre delegasyonları Türkiye'ye davet edilmeli. İnsanlar Türkiye'nin önemini görmeli. Bence Türkiye önümüzdeki aylarda kritik bir rol oynayabilir.'

ABD İDDİASINI YİNELEDİ, KREMLİN'DEN YALANLAMA GELDİ

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri harekat düzenlemesi tehdidinin "yakın" olduğunu ve ABD'nin Kiev Büyükelçiliği'ni boşaltması için bunun haklı bir neden olduğunu söyledi.

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Blinken'in açıklaması, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin, en büyük düşmanın "panik" olduğunu belirterek sükûnet çağrısı yapmasının ardından geldi.

10'u aşkın ülke, vatandaşlarını Ukrayna'dan ayrılmaya çağırdı. Türkiye de Ukrayna'nın doğusuna zorunlu olmadıkça seyahatten kaçınılması tavsiyesinde bulundu.

Rusya, Ukrayna sınırı yakınında 100 binden fazla asker bulunduruyor. Ancak Moskova, işgal planlarını yalanlıyor.

Kremlin'in üst düzey dış politika danışmanı Yuri Ushakov, "histeri zirveye ulaştı" diyerek ABD'nin saldırı uyarılarını reddetti.

KRİZ O ADIMLA BAŞLADI

Rusya ile Ukrayna'yı karşı karşıya getiren kriz dönemin Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in Avrupa Birliği (AB) Ortaklık Anlaşması'nı imzalamaması ile başladı.

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Bu adım sonrası 21 Kasım 2013'te ülkede gösteriler başladı. Yanukoviç'in, gösterilerin büyümesi üzerine Şubat 2014'te ülkeden kaçmasının ardından ülkenin doğusundaki Donbas bölgesinin Donetsk ve Lugansk şehirlerinde Rusya yanlısı ayrılıkçılar bağımsızlıklarını ilan etti.

Bunun üzerine ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında çatışmalar başlamış, 18 Mart 2014'te bölge Rusya tarafından ilhak edilmişti.

Resmi rakamlara göre, 2014'ten bu yana süren çatışmalarda, 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.