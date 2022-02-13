ABD eski Kara Kuvvetleri Komutanı Ben Hodges CNN TÜRK'e konuştu: Bölgenin anahtarı Türkiye

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
84 yıl sonra aynı tarihi hata Macrona çok sert tepki84 yıl sonra aynı tarihi hata! Macron'a çok sert tepki#Ukrayna
ABDli eski komutandan çarpıcı açıklama: Bölgenin anahtarı TürkiyeABD'li eski komutandan çarpıcı açıklama: Bölgenin anahtarı Türkiye#ABD
Tanıyanlar da şaşkın Bitcoin çiftinin hayatı birbirinden ilginç ayrıntılarla doluTanıyanlar da şaşkın! Bitcoin çiftinin hayatı birbirinden ilginç ayrıntılarla dolu#Bitcoin
KDV indirimi nasıl yansıyacak İşte raflardaki eski ve yeni fiyatlarKDV indirimi nasıl yansıyacak? İşte raflardaki eski ve yeni fiyatlar#KDV Oranı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki 16 ayı fırsata dönüştüreceğizCumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki 16 ayı fırsata dönüştüreceğiz#AK PARTİ
Ticaret Bakanı Muştan KDV indirimi açıklaması 81 ile duyuruldu... Yaptırım uygulanacakTicaret Bakanı Muş'tan KDV indirimi açıklaması! 81 ile duyuruldu... Yaptırım uygulanacak#Mehmet Muş
Sultangazide düğün sahiplerinden polise saldırıSultangazi'de düğün sahiplerinden polise saldırı#Sultangazi
80inci testi de pozitif Beynim artık her gün bana Muzaffer bugün öleceksin diyor80'inci testi de pozitif! "Beynim artık her gün bana 'Muzaffer bugün öleceksin' diyor"#İstanbul
Cani kocadan pişkin sözler: Allah şifa versin. Kendisini çok seviyorum, dua ediyorumCani kocadan pişkin sözler: 'Allah şifa versin. Kendisini çok seviyorum, dua ediyorum'#Aksaray
CIA tarih verdi... İşte masadaki 3 senaryoCIA tarih verdi... İşte masadaki 3 senaryo!#Rusya
Kanlı takip Kırmızı ışıkta ateş açtılar, 2 kadın öldüKanlı takip! Kırmızı ışıkta ateş açtılar, 2 kadın öldü#Kocaeli
Evini kiraya vermeyen ev sahibi için kritik karar Uymayana para cezası...Evini kiraya vermeyen ev sahibi için kritik karar! Uymayana para cezası...#Amsterdam
Ünlü müzisyen yoğun bakıma alındıÜnlü müzisyen yoğun bakıma alındı!#Arif Şentürk
İnsanlık tarihi baştan yazılacakİnsanlık tarihi baştan yazılacak!#Neandertal
Ayılan ayrılana Neler oluyor ilişkilereAyılan ayrılana! Neler oluyor ilişkilere?#Pınar Deniz
HABERLERDünya Haberleri

ABD eski Kara Kuvvetleri Komutanı Ben Hodges CNN TÜRK'e konuştu: Bölgenin anahtarı Türkiye

#ABD#Rusya#Ukrayna

ABD eski Kara Kuvvetleri Komutanı Ben Hodges, Rusya'nın 2 hafta içerisinde Ukrayna'ya yönelik askeri harekat başlatacağını söyledi. CNN TÜRK'e konuşan Hodges, ABD'nin bölgede Türkiye ile daha yakın işbirliği yapması gerektiğini söyledi.

Haberin Devamı

ABD eski Kara Kuvvetleri Komutanı Ben Hodges CNN TÜRK'e açıklamalarda bulundu.

Rusya'nın 2 hafta içerisinde Ukrayna'ya yönelik askeri harekat başlatacağını belirten Hodges, 'Büyük çaplı bir saldırı olacağını Sanmıyorum. Karadeniz ve Azak Denizi'ne çıkartma olacağını tahmin ediyorum' dedi.

ABD'nin Türkiye ile daha yakın çalışması gerektiğini belirten Hodges, 'Bölgenin anahtarı Türkiye. Karadeniz'deki gücü olsun, Boğazlar üzerindeki gücü olsun, bölgedeki herkesle ilişkisi olsun bence Türkiye şu ana kadar çok yardımcı oldu' dedi.

Gözden Kaçmasın

Son dakika... Ukrayna krizindeki kâbus senaryosu: Havada Münih kokusu varSon dakika... Ukrayna krizindeki kâbus senaryosu: Havada Münih kokusu var!Haberi görüntüle

ABD'nin terör örgütü YPY'ye destek vermesinin hata olduğunu ifade eden Hodges, şu ifadeleri kullandı;

'Stratejik düşünüp Türkiye'nin haritada nerede bulunduğunu göz önünde tutmuyoruz. Bence YPG'ye silah vermek yanlıştı. Bu taktiksel açıdan işimize geldi. Ancak stratejik bir ilişkiyi zedeledi.'

Haberin Devamı

Hodges, Rusya'nın Montrö Sözleşmesi'ni ihlal ettiğini belirtti ve 'Bence Türkiye batının Rusya'nın ekonomik misillemelerine karşı kendisini koruyacağına daha çok güvense o zaman Montrö Sözleşmesini daha sıkı uygulayabilir. Rus denizaltıları bu sözleşmeyi ihlal ediyor' ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin önümüzdeki aylarda kritik bir rol üstlenebileceğinin altını çizen Hodges, sözlerine şöyle devam etti;

'NATO'nun en ileri askeri komutanlığını Türk askerler yönetiyor. Bence birçok kişi bunun farkında değil. Türkiye kendi bilgi kampanyasını başlatmalı Türkiye'nin yaptığı işlere bakın kritik bir rol oynuyoruz demeli. Böylece birçok kişiyi bilgilendirebilir. Kongre delegasyonları Türkiye'ye davet edilmeli. İnsanlar Türkiye'nin önemini görmeli. Bence Türkiye önümüzdeki aylarda kritik bir rol oynayabilir.'

ABD eski Kara Kuvvetleri Komutanı Ben Hodges CNN TÜRKe konuştu: Bölgenin anahtarı Türkiye

 

ABD İDDİASINI YİNELEDİ, KREMLİN'DEN YALANLAMA GELDİ

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri harekat düzenlemesi tehdidinin "yakın" olduğunu ve ABD'nin Kiev Büyükelçiliği'ni boşaltması için bunun haklı bir neden olduğunu söyledi.

Haberin Devamı

Blinken'in açıklaması, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin, en büyük düşmanın "panik" olduğunu belirterek sükûnet çağrısı yapmasının ardından geldi.

10'u aşkın ülke, vatandaşlarını Ukrayna'dan ayrılmaya çağırdı. Türkiye de Ukrayna'nın doğusuna zorunlu olmadıkça seyahatten kaçınılması tavsiyesinde bulundu.

Rusya, Ukrayna sınırı yakınında 100 binden fazla asker bulunduruyor. Ancak Moskova, işgal planlarını yalanlıyor.

Kremlin'in üst düzey dış politika danışmanı Yuri Ushakov, "histeri zirveye ulaştı" diyerek ABD'nin saldırı uyarılarını reddetti.

Gözden Kaçmasın

Son dakika: Ukrayna sınırında tansiyon düşmüyor CIA tarih verdi... İşte masadaki 3 senaryoSon dakika: Ukrayna sınırında tansiyon düşmüyor! CIA tarih verdi... İşte masadaki 3 senaryo!Haberi görüntüle

KRİZ O ADIMLA BAŞLADI

Rusya ile Ukrayna'yı karşı karşıya getiren kriz dönemin Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in Avrupa Birliği (AB) Ortaklık Anlaşması'nı imzalamaması ile başladı.

Haberin Devamı

Bu adım sonrası 21 Kasım 2013'te ülkede gösteriler başladı. Yanukoviç'in, gösterilerin büyümesi üzerine Şubat 2014'te ülkeden kaçmasının ardından ülkenin doğusundaki Donbas bölgesinin Donetsk ve Lugansk şehirlerinde Rusya yanlısı ayrılıkçılar bağımsızlıklarını ilan etti.

Bunun üzerine ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında çatışmalar başlamış, 18 Mart 2014'te bölge Rusya tarafından ilhak edilmişti.

Resmi rakamlara göre, 2014'ten bu yana süren çatışmalarda, 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#ABD#Rusya#Ukrayna

BAKMADAN GEÇME!

Geri gelir mi Pusuda bekleyen tehlike Delta Kendini yer altına attı...

Geri gelir mi? Pusuda bekleyen tehlike Delta! 'Kendini yer altına attı...'

#Koronavirüs
Harvardı ikiye bölen taciz davası Suçlamalar çok ciddi...

Harvard'ı ikiye bölen taciz davası! Suçlamalar çok ciddi...

#Harvard Üniversitesi
Faturalardaki bu detaya dikkat Sanayi elektriği kullanıyor olabilirsiniz...

Faturalardaki bu detaya dikkat! Sanayi elektriği kullanıyor olabilirsiniz...

#Elektrik Faturası

BAKMADAN GEÇME!

Geri gelir mi Pusuda bekleyen tehlike Delta Kendini yer altına attı...

Geri gelir mi? Pusuda bekleyen tehlike Delta! 'Kendini yer altına attı...'

#Koronavirüs
Harvardı ikiye bölen taciz davası Suçlamalar çok ciddi...

Harvard'ı ikiye bölen taciz davası! Suçlamalar çok ciddi...

#Harvard Üniversitesi
Faturalardaki bu detaya dikkat Sanayi elektriği kullanıyor olabilirsiniz...

Faturalardaki bu detaya dikkat! Sanayi elektriği kullanıyor olabilirsiniz...

#Elektrik Faturası