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Ukrayna'dan beklenen açıklama geldi: Hava sahamızı açık tutacağız!

#Ukrayna#Rusya#Dünya
Ukraynadan beklenen açıklama geldi: Hava sahamızı açık tutacağız

AFP'de yer alan son dakika gelişmesine göre, Ukrayna, Rus tehdidine rağmen hava sahasını açık tutma sözü verdi.

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Ukrayna, Batı'nın sınırları yakınında tatbikat yapan Rus birliklerinin her an işgal için harekete geçebileceği uyarılarına rağmen hava sahasını uluslararası seyahatlere açık tutma sözü verdi.

Ukrayna altyapı bakanlığı, Hollandalı taşıyıcı KLM'nin ülkeye uçuşları askıya alan ilk büyük havayolu haline gelmesinden bir gün sonra, 'Ukrayna üzerindeki hava sahası açık kalmaya devam ediyor ve devlet havayolları için riskleri önlemek için çalışıyor' açıklamasında bulundu.

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Rus donanmasına ait ‘Rostov Na Donu’ isimli denizaltı, İstanbul Boğazı’ndan geçerek Karadeniz’e hareket etti.

Çanakkale Boğazı’ndan dün geçen Rus donanmasına ait ‘Rostov Na Donu’ isimli denizaltı, bugün Marmara denizi yönünden, 11.00 sıralarında İstanbul Boğazı’na geldi. Boğaz’dan geçen denizaltı, Karadeniz’e doğru yola çıktı.

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Geçtiğimiz günlerde de 6 Rus savaş gemisi Karadeniz’e doğru açılmıştı.

Ukraynadan beklenen açıklama geldi: Hava sahamızı açık tutacağız

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri harekat düzenlemesi tehdidinin "yakın" olduğunu ve ABD'nin Kiev Büyükelçiliği'ni boşaltması için bunun haklı bir neden olduğunu söyledi.

Blinken'in açıklaması, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin, en büyük düşmanın "panik" olduğunu belirterek sükûnet çağrısı yapmasının ardından geldi.

10'u aşkın ülke, vatandaşlarını Ukrayna'dan ayrılmaya çağırdı. Türkiye de Ukrayna'nın doğusuna zorunlu olmadıkça seyahatten kaçınılması tavsiyesinde bulundu.

Rusya, Ukrayna sınırı yakınında 100 binden fazla asker bulunduruyor. Ancak Moskova, işgal planlarını yalanlıyor.

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