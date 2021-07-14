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Dünya
hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 14.07.2021 - 10:23 | Son Güncelleme:

Son dakika: Uğur Şahin pandemiden çıkışın formülünü açıkladı

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Son dakika: Uğur Şahin pandemiden çıkışın formülünü açıkladı

Son dönemde dünya genelinde artan Delta vakaları sonrası gündeme gelen üçüncü aşı tartışmaları hakkında BioNTech'in CEO'su Uğur Şahin yeni bir açıklama yaptı. Şahin, pandemiyi sona erdirmek için atılması gereken adımı da açıkladı.

2019'un Aralık ayından beri hayatımızda olan koronavirüs (Kovid-19) şimdi de varyantlar ile gündemde.

Koronavirüsün ilk kez Hindistan'da görülen ve 'Delta' adı verilen tipi dünya genelinde vaka sayılarının artmasına neden olurken, üçüncü doz aşı tartışmalarını da beraberinde getirdi.

BioNTech'in CEO'su Uğur Şahin, katıldığı bir konferansta Delta varyantı ve üçüncü aşı için yeni açıklamalarda bulundu.

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Stat Breakthrough Science Summit'te konuşan Şahin pandemiyi sona erdirmek için atılması gereken adımı açıkladı.

Şahin konuşmasında şu ifadelere yer verdi;

'Dünya üçüncü doz destekleyici mRNA aşıları olmadan Covid-19 salgınını kontrol altına alamayacak.'

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Şahin, aşı yapıldıktan dört ila altı ay sonra antikor seviyelerinde hafif bir düşüş olduğuna dair kanıtlar olduğunu söyledi.

Bugüne kadar aşılanmış kişilerin ciddi Kovid-19 enfeksiyonları geliştirdiğine dair bir belirti olmadı ancak Şahin, 'Ağır hastalıklara karşı da bir miktar koruma düşüşü görmeyi bekliyoruz. Bu küçük bir düşüş' ifadelerini kullandı.

Şahin sözlerine şöyle devam etti;

'Bu nedenle bizim pozisyonumuz, destekleyici aşının tam bağışıklığı geri kazanmaya yardımcı olabileceği ve böylece aşılı kişilerde enfeksiyonlarla komplike olmayan bir kış mevsimi geçirmemizi sağlayabileceği yönünde.'

Son dakika: Uğur Şahin pandemiden çıkışın formülünü açıkladı

PARA İÇİN YAPMIYORUZ

Aynı konferansta Pfizer'de aşı araştırma ve geliştirme başkanı Kathrin Jansen Pfizer'in Covid-19 aşı takviye atışlarını geliştirme ve test etme kararının veriler tarafından yönlendirildiğini söyledi. “Güçlendirici durum para kazanmakla ilgili değil” dedi.

Geçtiğimiz günlerde Özlem Türeci ve Uğur Şahin, Fransız 'Les Echos'a yaptıkları açıklamada 100 gün içinde yeni bir aşının elde edilmesini sağlayabileceklerini belirtmişti.

Geçtiğimiz hafta BioNTech ile aşı üreten Pfizer, Delta ile mücadele kapsamında yeni bir aşı geliştirdiklerini duyurdu. Açıklamada Delta varyantını hedef alan bir Covid-19 güçlendirici aşısı için çalışmalara başlandığının altı çizildi.

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Tam aşılanmadan sonra insanların sonraki 12 ay içinde muhtemelen bir takviye aşıya veya üçüncü doza ihtiyaç duyacağını belirten şirket klinik çalışmalara Ağustos ayında başlamayı planlıyor.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada 'Aşı etkinliği aşılamadan altı ay sonra azaldı, aynı zamanda Delta varyantı ülkede baskın varyant haline geldi' denildi.

Aynı açıklamada 'Bugüne kadar sahip olduğumuz verilerin toplamına dayanarak, tam aşılamadan sonraki 6 ila 12 ay içinde üçüncü bir doza ihtiyaç duyulabileceğinin muhtemel olduğuna inanmaya devam ediyoruz' ifadesine yer verildi.

Ayrıca Pfizer’dan Assoicated Press’e yapılan açıklamada, şirketin salgına bağışıklığı artırmak ve potansiyel olarak Kovid-19 varyantlarının yayılmasını durdurmak amacıyla üçüncü doz aşı onayı için FDA’ya izin başvurusu yapacağı kaydedildi.

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