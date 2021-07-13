Son dakika: DSÖ'den Delta açıklaması... Aşılar ne kadar koruyor?
Hindistan'da salgının en yoğun olduğu dönemde ortaya çıkan Delta varyantı yayılmaya devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) Delta ve koronavirüs aşıları ile ilgili yeni bir açıklama geldi.
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İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde görülen ve yaklaşık 2 yıldır hayatımızda olan koronavirüs (Kovid-19) 180 milyondan fazla insana bulaştı. Virüs nedeniyle 4 milyonun üzerinde kişi hayatını kaybetti.
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170 milyona yakın kişi ise virüsü yendi. Salgının ilk günlerinden beri bilim dünyası Kovid-19'a çare bulmak için sayısız araştırmaya imza attı. Bunun neticesinde pek çok aşı geliştirilmiş durumda.
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Ancak koronavirüs son dönemde varyantlar ile gündemde. Koronavirüsün ilk kez Hindistan'da görülen ve 'Delta' adı verilen tipi tüm dünyada yayılmaya ve vaka sayılarını artırmaya devam ediyor.
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Haliyle son dönemin en merak edilen sorusu da 'Aşılar bu varyanta karşı ne kadar etkili?' Bu soruya yanıt Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) geldi.
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Aşı olanların da Delya'ya yakalandığının altını çizen DSÖ, aşıların bu kişilerin hastalığı hafif atlatmasına yardımcı olduğunu açıkladı. DSÖ, aşı olanlarda hastaneye kaldırılma oranının da düşük olduğunun altını çizdi.
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Konu hakkında açıklamalarda bulunan DSÖ şef bilim insanı Dr. Soumya Swaminathan 'aşı olup koronavirüse yakalananların büyük bir bölümü asemptomatik vakalar' dedi.
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ÇİFT AŞI OLANLARA UYARI
Aşıların Kovid-19'a yakalanma oranını ve yakalanılsa bile hastaneye yatışı ciddi derece azalttığı kanıtlandı. Ancak çift aşı olanlar için İngiltere'den bir uyarı geldi.
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İngiliz bilim insanları tarafından yapılan araştırmaya göre, çift aşı olunduğunda dahi Kovid-19'a yakalanmak mümkün. Yüzlerce hastayı inceleyen ekip en yaygın belirtileri de belirlemeyi başardı.
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AŞI OLSANIZ BİLE ÇEVRENİZE BULAŞTIRABİLİRSİNİZ
İngiliz Mirror gazetesinde yer alan habere göre, aşı olmak size daha fazla koruma sağlarken, yine de virüse yakalanabilir ve hatta bunu çevrenize bulaştırabilirsiniz.
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BU BELİRTİLERE DİKKAT
Çoğu durumda aşılanan kişilerin koronavirüs ile mevsimsel soğuk algınlığını ayırt edemediğinin altını çizen uzmanlara çift aşı olup virüse yakalananların gösterdiği en yaygın belirtiler şöyle...
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ZOE Covid Semptom çalışması kapsamında bu kişilerde 4 ana semptom belirlendi. Ekipten yapılan açıklamada bunların baş ağrısı, burun akıntısı, hapşırma ve boğaz ağrısı olduğu bilgisinin altı çizildi.
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HANGİ AŞI NE KADAR KORUYOR?
Yaklaşık 2 yıldır hayatımızda giren koronavirüs (Kovid-19) şimdi de varyantlar ile gündemde. Koronavirüsün ilk kez Hindistan'da görülen ve 'Delta' adı verilen tipi tüm dünyada yayılmaya ve vaka sayılarını artırmaya devam ediyor.
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Bu varyant ülkemizde de görüldü. Haliyle son dönemin en merak edilen sorusu da 'Aşılar bu varyanta karşı ne kadar etkili?' İşte aşıların Delta'ya karşı koruma oranları...
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Pfizer'in İsrail'deki tıbbi direktörü Alon Rappaport, BioNTech ile birlikte ürettikleri aşının Delta varyantına karşı yüzde 90 etkili olduğunu açıklamıştı.
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Bu oran yeni çalışmalar sonrası azaldı. Reuters'ta yer alan bilgiye göre, İsrail, yeni enfeksiyonları ve semptomatik vakaları önlemede Pfizer-BioNTech Kovid-19 aşısının etkinliğinin azaldığını ancak ağır vakaları önlemede hâlâ olduk.a etkili olduğunu açıkladı.
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Sinovac sözcüsü Liu Peicheng, Kovid-19 aşısının Delta varyantına karşı etkili olduğunu duyurdu. Peicheng, Reuters'a yaptığı açıklamada aşılananlardan alınan kan örneklerine dayanan ön sonuçların, Delta varyantına karşı nötralize edici etkide üç kat azalma gözlemlendiği bilgisine yer verdi.
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3. DOZ KORUYUCULUĞU ARTIRIYOR
Peicheng, üçüncü doz aşı ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Peicheng, üçüncü doz uygulamasının, Delta varyantına karşı daha güçlü ve daha dayanıklı antikor reaksiyonunun ortaya çıkmasına yardımcı olacağını belirtti.
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Moderna, Kovid-19 aşısının laboratuvar testlerini tamamladı. Şirket ikinci aşı dozunu aldıktan bir hafta sonra sekiz hastadan kan örnekleri aldı ve onları birden fazla varyanta maruz bıraktı.
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Aşı, Delta varyantı da dahil olmak üzere test edilen tüm varyantlara karşı yüksek düzeyde nötralize edici antikor üretti. Yapılan resmi açıklamaya göre, antikor seviyeleri Delta varyantına karşı sadece 2,1 kat düştü.
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Delta ile iligili son açıklama Novosibirsk Devlet Üniversitesi Laboratuvarı Başkanı ve Rusya Bilimler Akademisi üyesi Sergey Netesov'tan geldi.
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Netesov Sputnik'e verdiği demeçte aşının Delta varyantına karşı sağladığı koruma oranını da açıkladı. Nestov, 'Aşı delta varyantına karşı yüzde 90 koruma sağlıyor' dedi.
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TÜRKİYE'DE DE KULLANILACAK
Geçtiğimiz dönemde yapılan resmi açıklamaya göre, Türkiye'de Sinovac ve Biontech aşılarından sonra Rusya'nın Sputnik V aşısı da devreye girecek.