Son dakika: DSÖ'den Delta açıklaması... Aşılar ne kadar koruyor?

HANGİ AŞI NE KADAR KORUYOR? Yaklaşık 2 yıldır hayatımızda giren koronavirüs (Kovid-19) şimdi de varyantlar ile gündemde. Koronavirüsün ilk kez Hindistan'da görülen ve 'Delta' adı verilen tipi tüm dünyada yayılmaya ve vaka sayılarını artırmaya devam ediyor.