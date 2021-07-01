Son dakika: Rusya koronavirüsün pençesinde... 3 günde 3'üncü rekor!

Delta varyantının giderek yayılmasıyla birlikte görülmemiş bir vaka artışı yaşayan Rusya'dan korkutan bir haber daha geldi.

Son iki gündür koronavirüse bağlı ölüm sayılarında rekoru kıran Rusya'dan yeni bir rekor haberi geldi.

Ülkede son 24 saatte 672 kişi hayatını kaybetti. Bu bugüne kadar Rusya'da görülen en yüksek ölüm rakamı olarak kayıtlara geçerken, ülkede 3 gün üst üste ölüm rekoru kırmış oldu.

Son dönemde artan koronavirüs vakalarına karşı yeni önlemler alan Rusya, aşı karşıtlığının önüne geçmek için çok konuşulacak bir adım atmaya hazırlanıyor.

Rusya'da aşı olmayanların çalışmasını engelleyecek bir kanun üzerinde çalışmalar başladı.



Söz konusu karar kullanıma girdiğinde Kovid-19 aşısı olmayanların çalışmaları engellenenecek.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti;

'Gerçek şu ki, ayrımcılık kaçınılmaz olarak başlayacak. Aşısı veya bağışıklığı olmayan insanlar her yerde çalışamayacak. Bu mümkün değil. Çünkü çevrelerindekiler için tehdit oluşturuyorlar.'

Pandemiden başından beri ülkede 5.5 milyonun üzerinde kişide koronavirüs görüldü.

Pandemiden en çok etkilenen beşinci ülke konumunda olan ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı ise 135 bini aştı.

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