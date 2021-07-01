Son dakika: CDC'den çok konuşulacak Delta açıklaması

2019'un son günlerinde hayatımıza giren koronavirüs (Kovid-19) şimdi de varyantlar ile gündemde.

Koronavirüsün ilk kez Hindistan'da görülen ve 'Delta' adı verilen tipi tüm dünyada yayılmaya ve vaka sayılarını artırmaya devam ediyor.

Herkesin aklındaki soru ise 'Delta sonrası aşı olanlar da maske takmaya devam etmeli mi'. Bu soruya yanıt ABD'de salgın ile ilgili en yetkili isimden geldi.

ABD'de salgın ile mücadelede kilit öneme sahip Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Direktörü Dr. Rochelle Walensky'den, bu konuda ezber bozan açıklamalara imza attı.

New York Post'ta yer alan habere göre, NBC'nin 'Today' isimli programına katılan Walensky, aşı olanların Delta'ya karşı korunduğunu belirtti ve 'maske takmalarına gerek yok' dedi.

Walensky açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

'ABD'liler bu konuda çok şanslı. Ülkede üç aşı kullanıyoruz ve bu üç aşı da Delta'ya karşı koruyucu. Ülkenin ciddi bir kısmı da aşılanmış durumda.'

Öte yandan geçtiğimiz günlerde konu ile ilgili bir açıklama da Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) gelmişti.

DSÖ yetkilisi Mariangela Simao, Hindistan kökenli Delta varyantının yayılmasını önlemek için salt aşıların yeterli olmayacağını vurgulayarak, iki doz aşı yaptırmış kişilerin dahi maske takmaya devam etmesi gerektiğini söylemişti.

BU HÂLÂ ÇOK ÖNEMLİ

Cenevre’de basın toplantısı düzenleyen Simao, 'İnsanlar sadece iki doz aşı oldular diye güvende hissetmemeliler. Kendilerini daima korumaları gerekiyor' demişti.

Simao 'Tek başına aşı, toplum içinde bulaşı durdurmayacaktır. İnsanların sürekli maske takmaya, iyi havalandırılmış yerlerde bulunmaya, el hijyenine dikkat etmeye, fiziksel mesafeye uymaya ve kalabalıklardan kaçınmaya devam etmesi gerekiyor” diye konuştu. Simao, “Toplumdaki bulaşın devam ettiği durumlarda, aşılı bile olsanız bu hâlâ son derece önemli' ifadelerini kullanmıştı.

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