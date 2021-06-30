Son dakika: Koronavirüsten sonra ortaya çıktı... Yeni yan etki!

Yaklaşık 2 yıldır hayatımızda ona ve 4 milyona yakın insanın canına mal olan koronavirüs (Kovid-19) ortaya çıkan varyantlar ile can almaya devam ediyor.

Delta ve Delta Plus varyantlarının ortaya çıktığı Hindistan'dan virüs ile ilgili son derece kötü bir haber geldi.

The Hindu'da yer alan habere göre, Kovid-19 geçiren hastalarda virüsün yeni bir yan etkisi gözlemlendi.

'Salgının yeni üssü' olarak adlandırılan ülkede 5 hasta ilk koronavirüs teşhisinden ortalama 20 ila 30 gün sonra göğüs hastalığı, karın ağrısı ve rektal kanama şikayeti ile hastanelere baş vurdu.

Aynı habere göre, bu hastalardan biri hayatını kaybetti. Hastada yoğun, rektal kanama ve göğüs hastalığı bulgularına rastlandığı açıklandı.

Doktorlar virüse karşı kullanılan ilaçların bağışıklığı etkileyerek bu gibi durumlara davetiye çıkabildiği olasılığı üzerinde duruyor.

Bilim insanları kesin bir teşhis koymadan önce daha detaylı incelemelerin yapılması gerektiğinin altını çiziyor.

Öte yandan Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 45 bin 951 yeni vaka tespit edilirken 817 kişi öldü, 60 bin 729 hasta iyileşti. Tedavisi süren hasta sayısı 537 bin 64'e geriledi.

İyileşenlerin sayısı 1 aydan fazla süredir günlük bazda yeni vaka sayısını aşarken salgının sağlık sistemine getirdiği yükün kısmen hafiflediği gözleniyor.

Toplam 29 milyon 427 bin 330 kişinin sağlığına kavuştuğu ülkede, iyileşme oranı yüzde 96,9'a ulaştı. Toplam vaka sayısı 30 milyon 362 bin 848'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 398 bin 454'e çıktı.

Hindistan ABD'nin ardından en çok vaka ve ölümün görüldüğü ikinci ülke olmaya devam ediyor.

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