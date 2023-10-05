Son dakika: Putin'den ABD ve AB'ye gözdağı: Siz kimsiniz?

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Rusya’ya karşı batılı ülkelerden yapılacak saldırı durumunda nasıl karşılık vereceklerine dair gelen bir soruya yanıt veren Putin, “Nükleer saldırıya karşı yanıtımız saldıran taraf için hoş olmayacak. Düşmanın hayatta kalma şansı olmayacak” dedi. Kendi nükleer silahların gelişimiyle ilgili de konuşan Putin, yeni geliştirdikleri Burevestnik füzesinden değinerek, “Nükleer tahrik sistemine sahip, uzun menzilli seyir füzesi Burevestnik'in son testi başarılı bir şekilde tamamlandı. Balistik füze olan Sarmat füzesi ile ilgili çalışmalarda da sona gelindi. Sarmat füzesi de çok kısa sürede muharebe görevlerinde bulunacak” ifadelerini kullandı.

“SİZ KİMSİNİZ? BİZİ UYARMA HAKKINI NEREDEN ALIYORSUNUZ”



Uluslararası hukuk açısından da başta ABD olmak üzere batılı ülkelerle yaşadıkları gerilime değinen ve kendilerine bu anlamda da batılı ülkeler tarafından dayatmaların bulunduğunu savunan Putin, “Onların (ABD’nin) uluslararası hukuku yok edip yeni bir düzen kurma girişimleri var. Uluslararası hukuku yeni bir düzen ile değiştirmeye çalışıyorlar. Nasıl bir düzen? Belli kurallara dayalı. Hangi kurallar? Bunlar ne tür kurallar, kim icat etti? Tamamen belirsiz. Fakat tam anlamıyla bir çeşit zırva, saçmalık. Tüm bunlar genelde küstah bir şekilde yapılıyor ve söyleniyor. Tüm bunlar, sömürgeci düşüncenin tezahürü. Her zaman 'yapmak zorundasınız, yapmakla yükümlüsünüz, sizi ciddi şekilde uyarıyoruz' dediklerini duyuyoruz. Siz kimsiniz? Bizi uyarma hakkını nereden alıyorsunuz? Bu gerçekten şaşkınlık verici” dedi.



PUTİN’DEN YENİ DÜNYA DÜZENİ İÇİN 6 ÖNERİ



Batılı ülkelere 21. yüzyılda yeni dünya düzeni için 6 öneri sunan Putin, “Birincisi açık bir dünyadır. Kimsenin hiçbir zaman yapay engeller koymaya çalışmayacağı, açık, birbirine bağlı bir dünyada yaşamak istiyoruz. Bu dünya insanların iletişim, üretim özgürlüğü ve refahı yolunda engelsiz bir ortam olmalıdır. İkincisi, evrensel kalkınmanın temeli olması gereken medeniyetlerin çeşitliliğidir. Herhangi bir ülke veya insana nasıl yaşaması, nasıl hissetmesi gerektiğini dayatmak yasaklanmalıdır” dedi.

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“TEK BİR KİŞİ HERKES İÇİN KARAR VEREMEDİĞİ GİBİ HERKES DE HER ŞEYE KARAR VEREMEZ”



Üçüncü önerisinin ortak kararlar olduğunu ifade eden Putin, “Hiç kimsenin başkaları adına veya başkalarının yerine dünyayı yönetme hakkı yoktur. Geleceğin dünyası kolektif kararların dünyasıdır. Tek bir kişi herkes için karar veremediği gibi herkes de her şeye karar veremez. Herhangi bir meseleden doğrudan etkilenenler neyin, nasıl yapılacağı konusunda hemfikir olmalıdır” dedi.



“GURURU, KİBRİ BİR KENARA BIRAKIP BAŞKALARINA İKİNCİ SINIF ORTAK GİBİ BAKMAKTAN VAZGEÇMELİSİNİZ”



Dördüncü önerisinin evrensel güvenlik ve kalıcı barış olduğunu aktaran Putin, “Bu alanda uyum sağlamalı ve sadece gururu, kibri bir kenara bırakıp başkalarına ikinci sınıf ortak gibi bakmaktan vazgeçmelisiniz. Beşincisi de herkes için adalettir. Geçmişte herkesin sömürüldüğü dönemin aksine herkesin modern kalkınmanın yararlarına erişimi sağlanmalı ve bunu herhangi bir ülke veya grup için sınırlamaya çalışılması saldırganlık olarak kabul edilmelidir. Altıncı prensip ise eşitliktir. Artık hiç kimse boyun eğmeye, çıkarlarını kimseye, özellikle de daha zengin veya daha güçlü olana bağımlı kılmaya hazır değildir. Bu insanlığın tüm tarihsel deneyiminin özetidir” dedi.



“NATO’YA GİRME TALEBİMİZİ REDDETTİLER”



Rusya olarak geçmişte NATO’ya girme talebinde bulunduklarını ama kendilerinin bu talebinin reddedildiğini hatırlatan Putin, “Zamanında NATO'ya girme talebinde bile bulunduk ama o zaman bize gülerek, ‘Hayır' dediler. Müttefiklerimize, ortaklarımıza bunu zaten açıkça söyledim. Bir ara şahsen 'Belki biz de NATO'ya katılmalıyız?' önerisinde bulundum. Ama 'Hayır, NATO'nun böyle bir ülkeye ihtiyacı yok, hayır' dediler” ifadelerini kullandı.

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“RUSYA'NIN YAPICI İŞBİRLİĞİNE HAZIR OLMASINI BAZILARI YANLIŞ ANLADILAR”



Tüm bu gerilimlere rağmen özellikle ABD ile askeri alan başta olmak üzere birçok alanda işbirliği yapmak istediklerini ancak kendi adımlarının “uysallık” olarak görüldüğüne vurgu yapan Putin, “Rusya'nın yapıcı işbirliğine hazır olmasını bazıları yanlış anladılar. Uysallık olarak anladılar. Yeni dünya düzeninin kendini Soğuk Savaş'ın kazananı ilan edenler tarafından kurulmasına hazır olduğumuzu sandılar. Sömürge yönetimi döneminin kibrinden kurtulmanın zamanı geldi. Şunu söylemek istiyorum. Gözlerinizi açın. Bu dönem çoktan bitti ve bir daha asla geri dönmeyecek” dedi.



“ERMENİSTAN, KARABAĞ'IN AZERBAYCAN'A AİT OLDUĞUNU KABUL ETTİ”



Konuşmasında Karabağ konusuna değinen Putin, “Ermenistan, Karabağ'ın Azerbaycan'a ait olduğunu kabul etti. Bu o topraklardan vazgeçtiğini kabul etmek demektir. Çatışmaların yaşandığı 2020 yılından sonra Rus barış güçleri sadece bu bölgede ateşkese uyulup uyulmadığını kontrol ediyordu. Ancak Karabağ’ın Azerbaycan toprağı olarak kabul edilmesinden sonra bu durum değişti. Eğer Ermenistan Rusya ile müttefiklik ilişkilerini sürdürürse Rusya, Karabağ Ermenilerine yardımlarını sürdürmeye devam eder” dedi.

Kendilerinin Dağlık Karabağ’daki kriz dönemlerinde taraflara çeşitli öneriler sunduğunu vurgulayan Putin, Ermenistan’ın bazı önerileri reddettiğini hatırlatarak, “15 yıl önce Ermenistan’a, Karabağ’daki 5 bölgenin Azerbaycan’a verilmesini 2 bölgenin de Ermenistan’a verilmesini önerdik. Ancak bu öneri Ermenistan tarafından reddedildi” dedi.



“UKRAYNA, TÜRK AKIM BORU HATTINA SALDIRMAYI AMAÇLIYOR”



Ukrayna-Rusya Savaşı’na da değinen Putin, Ukrayna ordusunun savaşın başından bu yana 50 binden fazla askerini kaybettiğini öne sürdü. Ancak kayıplarına rağmen Ukrayna’nın kendilerine ve stratejik noktalara saldırılarını sürdürdüğünü aktaran Putin, “Türk Akımı üzerinden Avrupa’ya gaz sevk etmeye devam ediyoruz. Ancak görünen o ki Ukraynalı terörist gruplar bu boru hattına zarar vermek istiyor. Bu hat için sürekli saldırılar oluyor, insansız deniz araçlarıyla yapılan saldırılarda da İngilizce konuşuyorlar” ifadelerini kullanarak, söz konusu saldırıların Batılı ülkeler ile Ukrayna’nın ortaklaşa gerçekleştirildiğini iddia etti. Putin ayrıca, Rus donanmasına ait gemilerin boru hatlarını korumaya devam ettiğini vurguladı.



“UKRAYNA'YA YAPILAN YARDIMLAR KESİLİRSE EN FAZLA BİR HAFTA DEVAM EDEBİLİRLER”



Batılı ülkelerin silah desteği nedeniyle savaşın uzadığını aktaran Putin, “Mermiler bittiği zaman Ukrayna biter. Batılı ülkeler kendileri de söylüyorlar. 'Artık cephanede mühimmat kalmadı' diyorlar. Ukrayna'ya yapılan yardımlar kesilirse en fazla bir hafta devam edebilirler” dedi. Son olarak Ukrayna’nın AB’ye katılım ihtimaline değinen Putin, “Avrupa Birliği böyle bir ekonomiyi kaldıramaz” ifadelerini kullanarak, Ukrayna’nın AB’ye katılımına kendilerinin hiçbir itirazının bulunmadığını belirtti.