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Anlaşma imzalandı! Rusya'dan ortalığı karıştıran Oçamçire hamlesi

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#Rusya#Gürcistan#Askeri Üs
Anlaşma imzalandı Rusyadan ortalığı karıştıran Oçamçire hamlesi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 05, 2023 14:05

Rusya, Abhazya'nın Karadeniz kıyısında yer alan Oçamçire bölgesine üs kurmaya hazırlanıyor. İddiayı doğrulayan Abhazya bölgesinin Rus yanlısı lideri Aslan Bzhania anlaşmanın imzalandığını açıkladı.

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Ukrayna savaşında çatışmalar 20 ayına girdi. Kiev yönetimi kaybettiği toprakları geri alabilmek için başlattığı 'karşı saldırı' kapsamında yoğunlukla Rusya'nın 2014 yılında ilhak ettiği Kırım'ı ve Karadeniz filosunu hedef alıyor.

Ukrayna'nın Karadeniz'deki saldırılarını hızlandırması ve Rusya'nın Temmuz ayında kargo gemilerinin Ukrayna'nın Karadeniz limanlarına güvenli geçişini garanti eden bir anlaşmadan çekilmesinden bu yana hem Moskova hem de Kiev, kilit su yoluna yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Anlaşma imzalandı Rusyadan ortalığı karıştıran Oçamçire hamlesi

AFP DUYURDU: RUSYA ÜS KURUYOR

Son olarak geçtiğimiz ay Karadeniz Filosu'nun ana karargâhına yapılan ve onlarca kişinin ölümüne neden olan saldırı sonrası Moskova dikkat çeken bir hamleye imza attı.

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AFP haber ajansının geçtiği bilgilere göre Rus donanması lideri bugün Gürcistan'ın ayrılıkçı bölgesi Abhazya'nın kıyısında bir üs kurulacağını açıkladı.

Anlaşma imzalandı Rusyadan ortalığı karıştıran Oçamçire hamlesi

BZHANİA DOĞRULADI: ANLAŞMA İMZALADIK

Abhazya bölgesinin Rus yanlısı lideri Aslan Bzhania, Rus İzvestia gazetesine verdiği demeçte, "Bir anlaşma imzaladık ve yakın gelecekte Rus donanması için Oçamçire bölgesinde kalıcı bir konuşlanma noktası kurulacak. Tüm bunlar hem Rusya'nın hem de Abhazya'nın savunma kapasitesini arttırmayı amaçlıyor." ifadelerini kullandı.

Bu hafta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesi planlanan Bzhania ayrıca Rusya ile işbirliklerinin devam edeceğini vurgulayarak "Bu hem Abhazya'nın hem de Rusya'nın temel çıkarlarını koruyor. Güvenlik her şeyden öncedir" dedi.

Anlaşma imzalandı Rusyadan ortalığı karıştıran Oçamçire hamlesi


SİVASTAPOL'E ALTERNATİF OLABİLİR

Rusya'nın attığı adım bugün gündeme bomba gibi düşerken, Batı medyasındaki haberlerde Oçamçire'de kurulacak askeri üssün Sivastopol'e alternatif olarak düşünüldüğü iddia edildi.

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Rusya'nın Abhazya'da ve Moskova destekli bir diğer ayrılıkçı bölge olan Güney Osetya'da daimi askeri üsleri bulunuyor. Rusya 2008 yılında Gürcistan ile girdiği savaşın ardından bu iki bölgeyi bağımsız devletler olarak tanımıştı. 

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#Rusya#Gürcistan#Askeri Üs

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