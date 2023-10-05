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İşte Azerbaycan'ın masaya oturmak için şartı... Fransa'dan skandal açıklama: Elimizdeki tüm silahları kullanmalıyız

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#Azerbaycan#Ermenistan#Fransa
İşte Azerbaycanın masaya oturmak için şartı... Fransadan skandal açıklama: Elimizdeki tüm silahları kullanmalıyız
Oluşturulma Tarihi: Ekim 05, 2023 10:15

Azerbaycan medyası, Devlet Başkanı İlham Aliyev'in İspanya'daki toplantıya katılmamasının arkasındaki nedenleri yazıp, Bakü'nün masaya oturması için gereken şartı açıklarken Fransa'dan yine skandal açıklamalar geldi.

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Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın bugün İspanya'nın Granada kentinde düzenlenecek Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesi kapsamında bir araya gelmesi bekleniyordu.

Azerbaycan Devlet Başkanı Aliyev, Türkiye şartının kabul edilmemesi nedeni ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve AB başkanı Charles Michel'in de katılacağı toplantıya katılmama kararı aldı.

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Aliyev'in kararı bugün dünya basınının en önemli gündem maddelerinden biri oldu. Azeri medyası Bakü'nün masaya oturması için gerekli şartı açıklarken, Fransa'dan yine çirkin açıklamalar geldi.

İşte Azerbaycanın masaya oturmak için şartı... Fransadan skandal açıklama: Elimizdeki tüm silahları kullanmalıyız

BAKÜ'NÜN MASAYA OTURMAK İÇİN ŞARTI BELLİ: FRANSA VARSA BİZ YOKUZ

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Azerbaycan haber ajansı APA,Almanya ve Fransa'nın toplantıya Türkiye'nin katılmaması için 'özel bir gayret' gösterdiğine dikkat çekip önerilen 5'li formatta (Ermenistan-Azerbaycan-Fransa-Almanya-Avrupa Birliği) 'Azerbaycan karşıtı' bir atmosfer oluşturulduğunu yazdı.

Azerbaycan'ın böyle bir formata ihtiyacı olmadığını belirten APA, "Bakü bölgenin sorunlarını bölgeye uzak ülkelerle tartışmaya gerek görmüyor. Bakü bu konuların bölgesel çerçevede tartışılıp çözülebileceğine inanıyor." ifadelerini kullandı.

AB-Azerbaycan-Ermenistan üçlü formatının yeniden canlandırılması halinde Azerbaycan toplantıya katılabileceğini yazan ajans Fransa'nın katıldığı herhangi bir formatın Azerbaycan için kabul edilemez olduğunu vurguladı.

İşte Azerbaycanın masaya oturmak için şartı... Fransadan skandal açıklama: Elimizdeki tüm silahları kullanmalıyız

PAŞİNYAN ZİRVEYE KATILACAK

Aljazeera, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın zirveye katılacağına dikkat çekerken, Aliyev'in kararı üzerinde Fransa'nın 'Azerbaycan karşıtı açıklamaları' ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in Bakü'ye yönelik suçlamalarının etkili olduğunu yazdı.

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Financial Times, 24 saatten kısa süren savaşın Ermenistan'ı sarstığını, bugün İspanya'daki toplantıya ne Aliyev ne de Erdoğan'ın katılmayacağını yazdı.

İşte Azerbaycanın masaya oturmak için şartı... Fransadan skandal açıklama: Elimizdeki tüm silahları kullanmalıyız


FRANSA'DAN ALİYEV'E YAPTIRIM ÇAĞRISI: ELİMİZDEKİ TÜM SİLAHLARI KULLANMALIYIZ

Guardian gazetesi de Bakü'nün 'Azerbaycan karşıtı' atmosferden rahatsız olduğunu yazarken Fransız Le Figaro gazetesi Fransa Ulusal Meclis Başkanı Yaël Braun-Pivet'in skandal açıklamalarına yer verdi.

Azerbaycan 'etnik temizlik'le suçlayan Pivet, Azerbaycan'a ekonomik yaptırımların yanı sıra Aliyev ve ailesi için de kişisel yaptırımlar getirilmesi için çağrıda bulundu.

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Pivet skandal açıklamalara imza atarak "Olan bitene dur demek ve Ermenistan'ın bütünlüğünü korumak için elimizdeki tüm silahları kullanmalıyız." ifadelerini kullandı.

İşte Azerbaycanın masaya oturmak için şartı... Fransadan skandal açıklama: Elimizdeki tüm silahları kullanmalıyız


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#Azerbaycan#Ermenistan#Fransa

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