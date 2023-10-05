Hakan Fidan uyarmıştı... Türkiye dediğini yaptı! Alman gazete dünyaya duyurdu: PKK'nın karargahı vuruldu

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KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu ile ortak basın toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, PKK/YPG'nin kontrolündeki tüm tesislerin meşru hedef olduğunu dünyaya ilan etti ve 'Üçüncü tarafların PKK/YPG’li tesislerden ve şahıslardan uzak durmasını tavsiye ediyorum' dedi.

Fidan'ın bu sözlerinden kısa süre sonra Türkiye bir kez daha terör hedeflerini vurdu.

Uluslararası haber ajansı AP bu gelişmeyi 'Türkiye, Ankara'daki bombalı saldırıya misilleme yapılacağı uyarısının ardından Irak'taki Kürt militanları yeniden vurdu' başlığı ile abonelerine servis etti.

Haberde Ankara'daki terör saldırısı sonrası yurtiçindeki pek çok noktaya da operasyonlar düzenlendiği bilgisine yer verildi.

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Al Monitor 'Fidan, Suriye ve Irak'taki tüm PKK ve YPG tesislerini 'meşru hedef' ilan etti' manşetini attı.

Alman Zeit 'Ankara'daki intihar saldırısının ardından Türkiye, Irak'taki hava saldırılarını artırarak karşılık verdi. PKK'nın karargahı da bombalandı' dedi.

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Ankara saldırganlarının Suriye'den geldiğin açıklandığını yazan Hindustan Times Fidan'ın 'PKK ve YPG'nin kontrolündeki tesislerden üçüncü şahısların uzak durmasını tavsiye ediyoruz' sözünü öne çıkardı.

ABD merkezli Bloomberg haberinde 'Fidan, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Türkiye'nin hafta sonu Ankara'da düzenlenen intihar bombası saldırısının ardından Suriye'de ABD destekli Kürt militan grupların işlettiği enerji tesislerini ve diğer tesisleri hedef alabileceğini söyledi' ifadelerine yer verdi.

France 24 'Türkiye Irak'a yeni saldırılar düzenliyor, Suriye'yi uyarıyor' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.

Fransız haber platformu 'Türkiye Çarşamba günü Irak'taki Kürt hedeflerine yeni saldırılar başlattı ve hafta sonu Ankara'ya saldırı düzenleyen militanların Suriye'den geldiği sonucuna vardıktan sonra sınır ötesi hava saldırılarının daha yoğun olacağı konusunda uyardı' dedi.

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Alman DW 'Türkiye, Irak'ta PKK'ya yeni saldırılar başlattı' başlıklı haberinde 'Fidan, Türk istihbaratının Pazar günkü bombalı saldırının arkasındaki iki kişinin Suriye'den geldiğini tespit ettiğini söyledi' ifadesine yer verdi.

'Türkiye, PKK bağlantılı tüm grupların Irak ve Suriye'deki 'meşru hedef' olduğunu söyledi' başlığını atan Londra merkezli Middle East Eye haberinde şu yoruma yer verdi;

'Ankara'daki PKK saldırısının ardından Türk dışişleri bakanı misillemeyi hızlandırma sözü verdi'

Yunan basını ise Fidan'ın Doğu Akdeniz açıklamasını öne çıkardı.

Kathimerini 'Türk Dışişleri Bakanı, Kıbrıs sorununa önceden çözüm bulunmadan da bölgede enerji konusunda İsrail-Lübnan anlaşması modelinde bir anlaşma yapılabileceğini savundu' dedi.

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Fidan'ın bölgede iş birliğinin her tarafın yararına olacağını belirttiğini yazan Ethnos, Türkiye'nin ilk defa bu kadar net bir açıklama yaptığını belirtti.

In.gr ise 'Türkiye, Kıbrıs sorununa çözüm bulunmadan Kıbrıs'taki kaynakların bölüşülmesini istiyor' dedi.