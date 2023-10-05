Bakan Fidan'ın sözlerine ABD'den ilk yanıt: 'Müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız'

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Dün KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu düzenlediği basın toplantısında Ankara’daki hain saldırıya çok sert tepki gösteren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, “Çalışmalarımız neticesinde teröristlerin Suriye’den geldikleri, burada eğitim gördükleri açıklığa kavuşmuştur” dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin bu terör saldırısına cevabının son derece net olacağını söyleyen Fidan “Böyle bir eylemi gerçekleştirdiklerine pişman olacaklar. Irak ve Suriye’de PKK/YPG’ye ait bütün altyapı, üstyapı tesisleri, enerji tesisleri bundan sonra güvenlik güçlerimizin, topyekün meşru hedefidir. Üçüncü tarafların PKK/YPG’li tesislerden ve şahıslardan uzak durmasını tavsiye ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Bakan Fidan'ın açıklaması bugün dünya çapında yankılanırken, ABD'den konuya illişkin ilk açıklama geldi. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Halkla İlişkiler Yardımcısı Patrick S. Ryder CNN Türk'e özel olarak yaptığı açıklamada 'Müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız' mesajı verdi.

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İLK AÇIKLAMA CNN TÜRK'E ÖZEL YAPILDI

CNN TÜRK Washington Temsilcisi Yunus Paksoy, Ryder'ın mesajlarını canlı yayında şöyle aktardı:

"Türkiye'den gelen açıklamalar sonrası Pentagon'dan bir açıklama gelmemişti. İlk yanıt CNN Türk'e geldi. Özel açıklama aldık. Türkiye ve Türk halkının ABD tarafından yabancı terör örgütü olarak tanınmış PKK ile olan mücadelesinde NATO müttefikimiz Türkiye’nin sağlam kararlılıkla yanındayız. Türkiye'ye yönelik her türlü terör eylemini kınıyor. PKK’nın meşru güvenlik tehdidi oluşturduğunu kabul ediyoruz.

Bu açıklamanın ilk kısmı. Bunu biz Dışişleri Bakanlığı’ndan iki kez duyduk. PKK’nın terör örgütü olarak kabul ettiklerini, meşru olarak Türkiye’nin çekincesi olduğunu, bunu tanıdıklarını söylemişlerdi. İkinci kısımda çekinceler bildiriliyor.



Öte yandan Suriye’nin Kuzey’indeki durumu yakından gözlemlemeye devam ediyoruz. Orada yaşanacak askeri tırmanmanın sivil nüfusa ve DAEŞ'in kalıcı maliyetini güden koalisyon operasyonuna getirebileceği muhtemel etkiler konusunda endişelerimizi sürdürüyoruz.

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Dikkatlerin kritik bu görevden ayrılması istikrarsızlık yaratıyor. DAEŞ’in yeniden ortaya çıkma riskini artırıyor. Bu nedenle gerginliklerin azaltılması, ateşkeslerin sürdürülmesini savunmaya devam ediyoruz

Bu açıklama Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder tarafından CNN Türk’e yapıldı. Burada en önemli kısım PKK ile mücadelede Türkiye’nin haklı mücadelesinde yanındayız derken, konu Suriye olduğunda konuyu yakından gözlemliyoruz. Hem sivil nüfusa gelebilecek etkilerinden dolayı hem de DAEŞ'in kalıcı mağlubiyeti için çalışan koalisyonun operasyonlarına gelecek etkilerden ötürü endişelerimizi sürdürüyoruz cevabı geldi."