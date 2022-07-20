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Son dakika... Lavrov'dan flaş Ukrayna savaşı açıklanası! Rusya'nın yeni hedeflerini tek tek açıkladı

#Ukrayna Savaşı#Lavrov#Dünya
Son dakika... Lavrovdan flaş Ukrayna savaşı açıklanası Rusyanın yeni hedeflerini tek tek açıkladı

Ukrayna'daki savaş devam ederken Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov'dan tabiri caizse gündeme bomba gibi düşen sözler geldi. Lavrov, Rusya'nın Ukrayna'daki yeni hedefini açıkladı.

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Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile 24 Şubat'ta başlayan savaş ile ilgili Moskova'dan dikkat çeken açıklamalar geldi.

Batı Kiev'e askeri yardıma devam ederken, saldırılarını ülkenin doğu bölgelerinde yoğunlaştıran Rusya yeni savaş stratejisini açıklayarak Batı'ya tabiri caizse gözdağı verdi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov 'Özel Operasyon' olarak tanımladığı savaşta Rusya'nın tek hedefinin Ukrayna'nın doğusu olmayacağını duyurdu.

Lavrov, Batı silahlarının tedariğinin Kremlin'in hesabını değiştirdiğini de sözlerine ekledi.

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SAVAŞIN YENİ ADRESİNİ AÇIKLADI

Devlet medyasında konuşan Rus bakan 'Coğrafi hedefler artık farklı. Hedefler artık sadece DNR ve LNR ile değil, aynı zamanda Herson bölgesi, Zaporizhzhia bölgesi ve bir dizi başka bölge ile ilgili' dedi.

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Rusya'nın hedeflerinin buradaki özerk cumhuriyetler ile sınırlı olmayacağının altını çizen Lavrov, Batı'nın Kiev'e uzun menzilli füze vermesi durumu için şu değerlendirmede bulundu;

'Böyle bir durumda Ukrayna'daki hedeflerimiz daha da ileriye gidecek.'

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Daha önce yaptığı açıklamada nükleer çatışmanın hafife alınmaması gerektiğinin altını çizen Lavrov, 3. Dünya Savaşı'nın 'gerçek bir tehlike' olduğu konusunda uyardı.

Lavrov, Interfax haber ajansına verdiği demeçte, 'Tehlike ciddi, gerçek, hafife alamazsınız' demişti.

NATO'nun Ukrayna'ya silah yardımı yaparak Rusya ile 'vekalet savaşına' girdiğini belirten Lavrov, Rusya'nın bu silahları hedef alacağını belirtmişti.

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PUTİN'DEN NÜKLEER EMİR

Putin savaşın ilk haftalarında 'Rus Nükleer Caydırıcı Kuvvetleri'ne 'yüksek alarma' geçme emri vermişti.

Söz konusu adımın NATO'nun 'agresif açıklamaları' sonrasında verildiği açıklanmış ve Putin'in emri sonrası birliğin 'özel savaş görevi durumuna' geçtiği duyurulmuştu.

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#Ukrayna Savaşı#Lavrov#Dünya

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