Dünya bu görüntüyü konuşuyor... Putin'in yürüyüşü gündem oldu

Dünyanın gözü kulağı aylardır Ukrayna'dan gelen haberlerde.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile başlayan savaş Ukrayna'nın doğu bölgelerine devam ederken Putin savaş dönemindeki ikinci yurtdışı ziyaretini gerçekleştirdi.

İran'ın başkenti Tahran'a gelen Putin burada Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Reisi ile bir araya geldi.

Tarihi zirve dünya gündeminde geniş yer bulurken Putin'in görüntüsü kısa sürede pek çok gazetede haber oldu.

İngiliz Metro gazetesi 'Vladimir Putin, İran'a indikten sonra kırmızı halıda topallıyor' başlıklı haberinde Rus liderin uçağın merdivenlerinden inerken zorlandığı ve 'fark edilebilir' bir şekilde topalladığı iddiasına yer verildi.

Bu görüntünün Putin'in sağlık durumu ile ilgili söylentileri körüklediğinin altının çizildiği haberde şu ifadeye yer verildi;

'Putin dengesiz görünüyordu ve sağ kolu sertçe yanında asılı halde duruyordu.'

Bu görüntülere atıfta bulunan bir başka İngiliz gazete Mirror ise Putin'in topalladığını ve bir süredir sağ kolunu hareket ettirmediğiniz yazdı.

Haberde 'Putin ayakları üzerinde kararsız görünüyor ve bu görüntüler Rus liderin Parkinson veya ölümcül kanser olduğu söylentilerinin daha yüksek sesle dile getirilmesine neden olabilir.'

