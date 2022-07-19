İngiliz basını yazdı... Kremlin bu suikast girişimi ile sarsıldı!

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Dünyanın gözü kulağı aylardır Ukrayna'dan gelen haberlerde...

Ukrayna'nın doğu bölgelerinde yoğunlaşan savaş hız kesmeden devam ederken Kremlin'den çok konuşulacak bir iddia geldi.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Putin'in sağ kolu olarak da anılan Rusya Güvenlik Konseyi Başkanı Nikolay Patruşev'e suikast düzenlendi.

'SENTETİK ZEHİR İLE ÖLDÜRMEYE ÇALIŞTILAR'

Kremlin içinden bir kaynağa dayandırılan habere göre, bürokraside oldukça güçlü bir figür olarak öne çıkan Patruşev zehirlendi.

Adı açıklanmayan kaynak Patruşev'in 'sentetik bir zehirden etkilendiğini' belirtti ve hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Suikast girişiminin zamanı hakkında net bir zaman vermeyen kaynak Patruşev'in suikast girişiminden kurtulduğunu belirtti.

'KOLTUĞUNU EMANET EDECEK KADAR GÜVENİYOR'

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Geçtiğimiz aylarda Patruşev'in adı 'Putin'in koltuğunu emanet edeceği isim' olarak gündeme gelmişti.

Nikolay Patruşev (solda) Rusya Devlet Başkanı Putin ile...

Putin'in ameliyat olacağı iddialarının sürdüğü günlerde Rus liderin bıçak altındayken koltığunu Patruşev'e bırakacağı belirtilmişti.

PUTİN'İN YERİNİ KİM ALABİLİR?

Peki olası bir iktidar değişiminde Putin'in yerini kim alabilir? İşte İngiliz basının öne çıkardığı 4 isim...

Şartlar Putin'i istifaya zorlarsa, onun yerini alacak en kuvvetli aday Mihail Mişustin. Rusya'nın başbakanı olarak görev yapan Mişustin, siyasi hiyerarşide Putin'den sonra ikinci sırada.

Ülkenin başkenti Moskova'nın şu anki belediye başkanı, Sergei Sobyanin de adaylar arasında gösteriliyor

Putin'in savunma bakanı olan Sergey Şoygu da İngiliz basınına göre listede yer alıyor.

2008'den beri Rusya'nın güvenlik konseyi başkanı olarak görev yapan Nikolay Patruşev ise İngiliz basını 4'üncü adayı.