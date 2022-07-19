Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

İngiliz basını yazdı... Kremlin bu suikast girişimi ile sarsıldı!

#Rusya#Kremlin#Dünya
İngiliz basını yazdı... Kremlin bu suikast girişimi ile sarsıldı

Ukrayna'daki savaş son sürat devam ederken Kremlin'den adı açıklanmayan bir kaynak çok konuşulacak bir iddia ortaya attı. İngiliz basını bu ismi kaynak göstererek Kremlin'i sarsan suikast girişimini yazdı.

Haberin Devamı

Dünyanın gözü kulağı aylardır Ukrayna'dan gelen haberlerde...

Ukrayna'nın doğu bölgelerinde yoğunlaşan savaş hız kesmeden devam ederken Kremlin'den çok konuşulacak bir iddia geldi.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Putin'in sağ kolu olarak da anılan Rusya Güvenlik Konseyi Başkanı Nikolay Patruşev'e suikast düzenlendi.

'SENTETİK ZEHİR İLE ÖLDÜRMEYE ÇALIŞTILAR'

Kremlin içinden bir kaynağa dayandırılan habere göre, bürokraside oldukça güçlü bir figür olarak öne çıkan Patruşev zehirlendi.

Gözden Kaçmasın

New York Times gizli düşman diye duyurmuştu... Zelenskiden flaş kararNew York Times 'gizli düşman' diye duyurmuştu... Zelenski'den flaş kararHaberi görüntüle

Adı açıklanmayan kaynak Patruşev'in 'sentetik bir zehirden etkilendiğini' belirtti ve hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Suikast girişiminin zamanı hakkında net bir zaman vermeyen kaynak Patruşev'in suikast girişiminden kurtulduğunu belirtti.

'KOLTUĞUNU EMANET EDECEK KADAR GÜVENİYOR'

Haberin Devamı

Geçtiğimiz aylarda Patruşev'in adı 'Putin'in koltuğunu emanet edeceği isim' olarak gündeme gelmişti.

İngiliz basını yazdı... Kremlin bu suikast girişimi ile sarsıldı

Nikolay Patruşev (solda) Rusya Devlet Başkanı Putin ile...

Putin'in ameliyat olacağı iddialarının sürdüğü günlerde Rus liderin bıçak altındayken koltığunu Patruşev'e bırakacağı belirtilmişti.

PUTİN'İN YERİNİ KİM ALABİLİR?

Peki olası bir iktidar değişiminde Putin'in yerini kim alabilir? İşte İngiliz basının öne çıkardığı 4 isim...

Şartlar Putin'i istifaya zorlarsa, onun yerini alacak en kuvvetli aday Mihail Mişustin. Rusya'nın başbakanı olarak görev yapan Mişustin, siyasi hiyerarşide Putin'den sonra ikinci sırada.

Gözden Kaçmasın

Rusya sır gibi saklıyordu... Deşifre oldu Büyük darbeRusya sır gibi saklıyordu... Deşifre oldu! Büyük darbeHaberi görüntüle

Ülkenin başkenti Moskova'nın şu anki belediye başkanı, Sergei Sobyanin de adaylar arasında gösteriliyor

Putin'in savunma bakanı olan Sergey Şoygu da İngiliz basınına göre listede yer alıyor.

2008'den beri Rusya'nın güvenlik konseyi başkanı olarak görev yapan Nikolay Patruşev ise İngiliz basını 4'üncü adayı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Rusya#Kremlin#Dünya

BAKMADAN GEÇME!

Türk-Yunan kokoreç savaşı

Türk-Yunan kokoreç savaşı

#Yunanistan
‘Chucky’ depoya sürüldü

‘Chucky’ depoya sürüldü

#Chucky
Ev sahiplerinin yüksek kira pişmanlığı... Ellerim kırılsaydı da evimi onlara vermeseydim

Ev sahiplerinin 'yüksek kira' pişmanlığı... 'Ellerim kırılsaydı da evimi onlara vermeseydim!'

#Kiralık Evler

BAKMADAN GEÇME!

Türk-Yunan kokoreç savaşı

Türk-Yunan kokoreç savaşı

#Yunanistan
‘Chucky’ depoya sürüldü

‘Chucky’ depoya sürüldü

#Chucky
Ev sahiplerinin yüksek kira pişmanlığı... Ellerim kırılsaydı da evimi onlara vermeseydim

Ev sahiplerinin 'yüksek kira' pişmanlığı... 'Ellerim kırılsaydı da evimi onlara vermeseydim!'

#Kiralık Evler