Tahran'daki tarihi zirve dünya basınında... Putin'den Erdoğan'a teşekkür

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İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen tarihi zirve sona erdi. Astana formatı kapsamında gerçekleştirilen zirve dünya basınında geniş yer buldu.

Al Jazeera haberinde Erdoğan'ın Suriye operasyonu ile ilgili mesajlar verdiğini yazdı.

Haberde şu ifadelere yer verildi;

'Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tahran'da Rus ve İranlı mevkidaşlarıyla bir araya geldiğinde Ankara'nın kuzey Suriye'de yeni bir askeri operasyon başlatabileceği yönündeki uyarılarını yeniledi.'

Yunan Ta Nea gazetesi haberinde Erdoğan ve Putin'in Ukrayna tahılının ihracatını sağlayacak mekanizma için görüştüğü bilgisine yer verdi.

Haberde söz konusu mekanizmanın Karadeniz'den yaklaşık 20 milyon ton tahıl getirmeyi amaçladığının altı çizildi.

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NYT: PUTIN DIŞLANMIŞ BİR ARKADAŞ BULDU

New York Times gazetesi 'Putin, İran'da Yeni Bir Müttefik, Dışlanmış Bir Arkadaş Buldu' başlıklı haberinde ABD yaptırımlarına maruz kalan İran ile Rusya'nın bu temasına dikkat çekildi.

'Putin Rusya'yı cezalandırma ve tecrit etme girişimlerine karşı geri adım atma kararlılığını kristalize etti' denilen haberde Putin'in İran gibi ABD ile sorunları bulunan ve bir ülkenin yanı sıra NATO üyesi Türkiye ile de ilişki kurduğunun altı çizildi.

Business Insider ise zirve öncesi Erdoğan'ın uyarılarını manşetine taşıdı.

Haberde 'İran'da Putin ile görüşmeden hemen önce, Türk lider Erdoğan İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini 'dondurmakla' tehdit ediyor' denildi.

CNN International haberinde Putin'in Ukrayna'yı işgalinden bu yana eski Sovyetler Birliği dışına ilk seyahatini İran'a yaptığına vurgu yaptı.

PUTİN'DEN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Haberde Putin'in arabulucu rolü için Erdoğan'a teşekkür ettiği bilgisine de yer verildi.

France 24 ise tarihi zirveden çıkan sonucu 'Putin, Erdoğan ve Reisi, Suriye'deki teröristlere karşı işbirliği sözü verdi' başlığı ile okurlarına duyurdu.

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Gözden Kaçmasın Tahran'daki üçlü zirve sonrası ortak bildiri yayımlandı Haberi görüntüle

İran merkezli Tehran Times iki ülke arasında yapılan anlaşmalara vurgu yaptı ve bu gelişmeyi 'Tahran ve Ankara terörle mücadele, ticareti genişletme sözü verdi' başlığı ile okurlarına duyurdu.

Rus basını ise zirveyi Putin'in sözlerinden gördü. Russia Today, 'Putin, ABD'ye Suriye'yi 'yağmalamayı' durdurmasını söyledi' başlıklı haberinde Putin'in şu sözlerine yer verildi;

'Washington, Suriye petrolünü çalmayı durdurmalı ve Şam'a yönelik yaptırımlarını kaldırmalı.'