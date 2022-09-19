CANLI: Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze töreni... Dakika dakika tüm gelişmeler

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Geçtiğimiz hafta Perşembe günü İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde hayatını kaybeden, İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı unvanına sahip Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze töreni bugün yapılıyor...
4 gündür Westminister Hall'de halkın ziyaretine açılan tabut tören alayı ile Westminster Kilisesi’nden Wellington Arch'a ve oradan da Windsor'a gidecek. Kraliçe burada Nisan 2021’de hayatını kaybeden eşi Prens Philip’in yanına özel bir aile töreniyle defnedilecek. Cenaze töreni yerel saatle ile 11.00'de başlayacak.
TÜRKİYE'Yİ BAKAN ÇAVUŞOĞLU TEMSİL EDİYOR
2.000’den fazla kişinin katılacağı cenaze töreni için yaklaşık 500 devlet başkanı ve farklı ülkelerin kraliyet ailesi mensuplarına davetiyeler gönderildi. Cenazenin dünyanın dört bir yanından liderleri bir araya getirmesi bekleniyor. Cenazede Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu temsil ediyor.
PRENS GEORGE VE PRENSES CHARLOTTE DE KATILIYOR
Törene Kral 3. Charles ve eşi Kraliçe Camilla liderlik edecek. Tabuta eşlik etmek için çiftin ardından Galler Prensi ve Prensesi William ve Kate yürüyecek. Çocukları Prens George ve Prenses Charlotte da onların arkasından yürüyecek. Arkalarında da Sussex Dükü ve Düşesi Harry ve Meghan Markle yürüyecek.
Galler Prensi William'ın üç çocuğundan ikisi, dokuz yaşındaki Prens George ve yedi yaşındaki Prenses Charlotte da Westminster Kilisesi’nde 2.000’den fazla kişinin katılacağı cenaze töreninin konukları arasında. William’ın en küçük oğlu 4 yaşındaki Louis törene katılmayacak.
96 yaşında hayatını kaybeden Kraliçe’nin hayatını anmak için tören başlamadan önce 96 dakika boyunca her dakika başında çan çalınacak.
KRALİÇENİN CENAZESİNDEKİ SEMBOLİZMİ ANLAMAK İÇİN İPUÇLARI
Dünyanın dört bir yanından önemli isimlerin katılacağı cenaze töreni bin yıldan fala süredir devam eden monarşik gelenekleri ve sembolleri içerecek. Peki bu semboller neler?
Tabut örtüsü-Kraliyet bayrağı
İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde hayatını kaybeden kraliçenin cenazesi dün akşam Londra'ya getirildi. Uluslararası ajanslara düşen görüntülerde kraliçenin tabutunun kraliyet bayrağına sarılı olduğu görüldü.
Kraliyet bayrağı İngiltere'yi temsil eden 4 bölmeden oluşur. Bu bölmelerden ikisi İngiltere'ye ayrılmıştır.
Bayrakta İngiltere'yi kırmızı zemin üzerinde üç sarı Aslan, İskoçya'yı sarı zemin üzerinde kırmızı bir aslan ve İrlanda'yı da mavi zemin üzerinde sarı bir arp temsil eder.
Tabutu taşıyacak aracı Kraliyet Donanması üyeleri yürüyerek taşıyabilir. Bu gelenek 1901'de hayatını kaybeden Kraliçe Victoria'nın cenaze töreninde başlamıştı.
Silah arabası üzerinde taşınan kraliçenin tabutu, Westminster Hall'a getirilecek ve katafalk adı verilen yükseltilmiş bir platform üzerinde duracak. Kraliyet muhafızları tarafından korunacak tabutun başında monarşinin ana sembolleri duracak.
Katafalk, üzerine genellikle önemli bir kimsenin naaşının veya tabutunun yerleştirildiği yüksek platform. Çoğunlukla tahtadan inşa edilir. Bazı katafalklar tekerler üzerinde hareket edebilir.
Monarşinin ana sembollerinden biri kaçınılmaz olarak imparatorluk tacı. Hükümdarın egemenliğini sembolize eden İmparatorluk tacı 1937'de kraliçenin babası Kral 5. George için yapıldı ve daha sonra kraliçeye uyarlandı.
Üzerinde 3 binden fazla değerli taşın bulunduğu taç, dünyaca ünlü Cullinan II elması (317.4 karat) ve Kara Prens'in Yakutu'na (170 karat) da ev sahipliği yapıyor.
Hükümdar asası
Ortalama 90 cm uzunluğundaki hükümdar asası (Sovereign’s Scepter) hükümdarın laik dünyadaki gücünü temsil eder. Asanın sapında İngiltere, İskoçya ve İrlanda'yı temsil eden gül, deve dikeni ve yonca sembolleri eklenmiştir.
Asanın baş kısmında ise dünyanın en büyük elmasından kesilen bir kaç parçadan biri olan Cullinan I elması (530 karat) yer alıyor. Bu elmas asaya 1910 yılında monte edilmiştir.
Hükümdar asası ve hükümdar küresi 1661'de 2. Charles için yapılmıştır ve Kraliyet Mücevherlerinin en değerli parçalarıdır.