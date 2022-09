Kraliçe'nin sırlarının koruyucusu : Uzun Paul...44 yıl yanından hiç ayrılmadı

70 yıllık saltanatı sonrası hayata gözlerini yuman İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in cenaze töreni 19 Eylül Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Tarihindeki en önemli törenlerden birine ev sahipliği yapacak olan İngiltere'de hazırlıklar büyük bir titizlikle devam ediyor.

Cenaze törenine kadar gerçekleştirilen tüm etkinlikler hem ülke hem dünya gazetelerinde manşetlere taşınırken, kraliçenin cenazesinin Buckingham Sarayı'ndan Westminster Hall'a taşınması için yapılan geçit töreni hala sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri.





The man walking in front of the carriage taking Queen Elizabeth II's coffin is “Tall Paul” or Paul Whybrew, page of the backstairs, who has served for more than 40 years and has been described as her favourite courtier.



