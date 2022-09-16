Kraliçe'nin sırlarının koruyucusu : Uzun Paul...44 yıl yanından hiç ayrılmadı

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70 yıllık saltanatı sonrası hayata gözlerini yuman İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in cenaze töreni 19 Eylül Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Tarihindeki en önemli törenlerden birine ev sahipliği yapacak olan İngiltere'de hazırlıklar büyük bir titizlikle devam ediyor.

Cenaze törenine kadar gerçekleştirilen tüm etkinlikler hem ülke hem dünya gazetelerinde manşetlere taşınırken, kraliçenin cenazesinin Buckingham Sarayı'ndan Westminster Hall'a taşınması için yapılan geçit töreni hala sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri.





The man walking in front of the carriage taking Queen Elizabeth II's coffin is “Tall Paul” or Paul Whybrew, page of the backstairs, who has served for more than 40 years and has been described as her favourite courtier.



He was loyal until the end 🖤 pic.twitter.com/KhVQKs6GqM — Marcos Widderson (@marcoswidderson) September 15, 2022

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KRALİÇEYE 44 YIL HİZMET VERDİ! 'DEMİRDEN KARARLIĞIN BİR RESMİ'

Tarihi öneme sahip törende en çok dikkat çeken detaylardan biri, kraliçeye tam 44 yıl boyunca hizmet veren ve onun en sadık yardımcısı olan Paul Whybrew oldu.

Törende kusursuz bir figür olarak yerini alan Whybrew, kraliçenin tabutunu taşıyan atlı arabanın önünde ellerini öne kenetlemiş bir şekilde yürüdü. Yürüyüş boyunca çevresine bakmayan adam İngiliz medyasında 'demirden kararlılığın bir resmi' olarak tanımlandı.

Paul Whybrew kraliçenin cenaze törenine davet edilen üç erkek personelden biriydi ancak törendeki yeri ve duruşu kraliçenin hayatındaki benzersiz konumunun da altını çiziyordu.



1.95 boyu ile dikkatleri üzerine çeken sadık yardımcıyı kraliçe için 'vazgeçilmez' kılan elbette ki sadece boyu değildi. Kraliçenin 'Uzun Paul' olarak hitap ettiği adam uzun yıllardır saray içinde yaşanan tüm krizlerden ve aile içinde kopan fırtınalardan yara almadan kurtulmayı başardı.

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19 yaşından beri hizmet ettiği kraliyet ailesinde çok sayıda dost edinmesine rağmen hiç düşmanının olmadığı belirtilen uzun Paul, kraliçeye o kadar yakındı ki, kraliçenin sevdiği televizyon ve radyo programlarının başladığını kendisine hatırlatan, kraliçe alkolü bıraktığında elindeki içkisini elma suyu ile değiştiren ve Prens Harry'den gelen aramaları kraliçeye ileten ondan başkası değildi.



HAYATINI KRALİÇEYE ADADI

İngiltere monarşisindeki 70 yıllık saltanatıyla tahtta en uzun süre kalan hükümdar unvanına sahip olan Kraliçe II. Elizabeth'e 44 yıl hizmet veren adam Buckingham Sarayı'ndaki en uzun süre hizmet veren kişi oldu.

Çok sayıda madalya ve ödül alan 'uzun Paul' tüm hayatını adeta kraliçeye adadı ve sarayda çalışan diğer insanların aksine kendine sağlam bir yer edindi.

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1982 OLAYINDA BAŞROLDE O VARDI

Kraliyet ailesinin fırtınalı hayatı içerisinde yaşanan tüm önemli gelişmelerde kraliçenin yanında duran paul, ölümler, düğünler ve kraliyet evliliklerinde yaşanan sorunlara bizzat şahit oldu.

Ayrıca 1982 yılında davetsiz bir misafirin kraliçenin yatak odasına girdiği kötü şöhretli olayda başrolü yine 'uzun Paul' oynadı. Saray'a girip fark edilmeden kraliçenin yatak odasına kadar çıkan kişi, alarm verilmesi sonrası bizzat 'Uzun Paul' tarafından gözetim altına alınmıştı.



Dailymail gazetesi olaya ilişkin bir haberi paylaştı

UŞAK OLARAK BAŞLADI KISA SÜREDE FARK EDİLDİ

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Essex'te büyüyen Paul Whybrew 1959'da doğdu. Liseyi bitirdikten sonra kraliyet görevlerine gönül verdi ve ilk olarak uşak olarak işe başladı. Ancak duruşu ve görev aşkı ile fark yaratan genç adam kısa sürede fark edildi ve modern İngiliz tarihinin en ilgi çekici koltuklarından birine sahip oldu.



KRALİÇENİN SIRLARININ KORUYUCUSU

Bulunduğu konum için hayatı boyunca evlenmeyen adam kraliçenin çevresinde yıllarca gelip geçen yüzlerce kişi arasında sabit kaldı. Kraliçe ve Paul'un yakın ilişkisinde her zaman kahkahalar vardı. İkili arasındaki yakın ilişki, kraliçenin ona gösterdiği güven adama başka bir takma isim daha kazandırdı: Kraliçe'nin sırlarının koruyucusu.

