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Dünya
hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 17.06.2021 - 14:55 | Son Güncelleme:

Son dakika: Kovid-19'a karşı umut ışığı: Koronavirüs'e yakalananlarda o ilaç işe yaradı!

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Son dakika: Kovid-19'a karşı umut ışığı: Koronavirüs'e yakalananlarda o ilaç işe yaradı!

Brezilya'da yapılan bir araştırma salgına karşı yeni bir umut ışığı belirmesine neden oldu. ABD merkezli Pfizer, 'Xeljanz' isimli ilacın Kovid-19 hastalarında ölümleri ve solunum yetmezliğini azalttığını açıkladı.

İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde görülen ve yaklaşık 2 yıldır hayatımızda olan koronavirüs (Kovid-19) dünya genelinde on milyonlarca insana bulaştı. Virüs nedeniyle 4 milyona yakın kişi hayatını kaybetti.

Salgın ile mücadele kapsamında dünyanın farklı bölgelerinde pek çok aşı geliştirildi. Küresel aşılamada 2 milyar dozu geride bırakan dünya gelecek için umutlu.

Ancak bilim insanları salgına karşı kesin zaferi ilan etmek için virüse karşı ilaç geliştirmemiz gerektiğinin altını çiziyor.

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Haliyle bilim ve tıp dünyası Kovid-19'a karşı bir ilaç üretmek için yoğun mesai harcıyor.

Geçtiğimiz günlerde AstraZeneca tarafından testleri yapılan koronavirüs ilacından kötü haber gelmişti. Bu alanda çalışmalar yürüten bir başka şirket olan Pfizer'dan ise sevindirici bir haber geldi.

ABD merkezli şirket 'Xeljanz' isimli ilacın Kovid-19 hastalarında ölümleri ve solunum yetmezliğini azalttığını açıkladı.

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Uluslararası haber ajansı Reuters'ta yer alan bilgiye göre, söz konusu ilaç Brezilya'da zatürre olarak hastanede yatan Kovid-19 hastaları üzerinde denendi.

Zatürre teşhisi konulan 289 yetişkinde Kovid-19 hastasına bu ilaç verildi. Ölüm veya solunum yetmezliği yüzde 18,1 olarak gözlendi.

Araştırmayı yapan ekipten konu ile ilgili yapılan açıklamada plasebo için bu oranın yüzde 29 olduğu bilgisinin altı çizildi.

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Ancak genellikle ülseratif kolit tedavisinde kullanılan bu ilacın henüz Kovid-19 tedavisi için hiçbir ülkede onaylanmadığı açıklandı.

 

 

 

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