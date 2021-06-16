Aşılamada beklenen hamle geldi: O gruba zorunlu olacak!

Artan koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle gevşeme planlarını erteleyen İngiltere çok konuşulacak bir karara imza atmaya hazırlanıyor.

İngiliz Mirror gazetesinde yer alan habere göre, hükmet koronavirüs aşısını zorunlu hale getirmeye hazırlanırken, bu kuralın kapsayacağı ilk grup belli oldu.

Aynı habere göre, hastalara evde bakım hizmeti sunan kişiler için koronavirüs aşısı zorunlu hale getirilecek.

Guardian gazetesinde yer alan habere göre, hükümet Ulusal Sağlık Hizmetleri'nde (NHS) görev alan tüm personel için benzer bir zorunluluk getirmek için çalışmalar yürütüyor.

1.5 milyon kişiye istihdam sağlayan evde bakım hizmetleri için alınan bu kararın pek çok kişinin işini bırakması ile bir sağlık krizine yol açabileceği de gelen iddialar arasında.

Aynı haberlere göre, söz konusu yasa kabul edildiğinde bu alanda hizmet veren kişilere aşı olmak için 16 hafta verilecek.

Geçtiğimiz haftalarda İngiltere'nin NHS'de işe başlamak için aşı olma zorunluluğu getireceği iddiası çok konuşulmuştu.

Telegraph'ın ortaya attığı iddiaya göre, aşı olmayan herhangi birinin NHS'de işe başlamasının önüne geçilecek.

DÜNYA GENELİNDE NE KADAR AŞI YAPILDI?

Dünya genelinde Kovid-19'a karşı uygulanan aşılar 2 milyar 420 milyon dozu aştı.

Çin 904 milyon 130 bin doz ile en fazla aşı yapılan ülke olurken bu ülkeyi 310 milyon 650 bin ile ABD, 252 milyon 760 bin ile Hindistan, 78 milyon 910 bin ile Brezilya, 71 milyon 670 bin ile İngiltere izledi.

Nüfusa oranla en fazla doz aşı yapılan ülke, her 100 kişiye düşen doz sayısı 140,02 ile Birleşik Arap Emirlikleri oldu.

Her 100 kişiye uygulanan doz sayısı Doğu Afrika'daki ada ülkesi Seyşeller’de 139,51, Malta'da 133,51, San Marino'da 128,19, İsrail'de 122,79, Bahreyn'de 111,63, Moğolistan'da 108,37, Şili'de 106,94 ve İngiltere'de 105,58 oldu.

TÜRKİYE EN ÇOK AŞI YAPAN 10. ÜLKE

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar 35 milyon 35 bin 749 doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünyada 10. sırada yer alırken; her 100 kişiye düşen aşı sayısı 41,24 oldu. 21 milyon 178 bin 363 kişiye ilk doz, 13 milyon 857 bin 386 kişiye de ikinci doz aşılar uygulandı.

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