Ezber bozan koronavirüs araştırması: Çin'den önce orada görülmüş!

Dünya genelinde 4 milyona yakın insanın hayatına mal olan koronavirüsün (Kovid-19) gündemdeki yerini koruyor.

Yaklaşık 2 yıldır hayatımızda olan Kovid-19 ile ilgili yüzlerce araştırma yürütülüyor. Bilim insanları bir yandan virüse çare bulmayı ararken bir yandan da virüsün nerede ve nasıl ortaya çıktığını araştırıyor.

ABD'de bu alanda yapılan araştırmanın sonuçları yayınlandı. New York Post'ta yer alan habere göre, ilk sonuçlar virüsün 2019'un aralık ayında ABD'de olduğuna işaret ediyor.

24 bin ABD'liden alınan kan örneklerinin incelenmesi ile yapılan araştırmanın sonuçları şimdiden bilim dünyasında bir tartışma başlatmış durumda.

Kimi uzmanlar bu sonuçların, salgının ABD'de Çin'in açıkladığı resmi vakadan önce görüldüğüne işaret ettiğini savundu. Ancak bazı uzmanlar söz konusu sonuçların kesin olmadığı konusunda ısrarcı.

ABD'li uzmanların 2020 yılının ilk üç ayında toplanan 1 milyon Amerikalının sağlık verilerini inceleyeceği araştırmanın konu hakkında daha net bir sonuç ortaya koyması bekleniyor.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin (CDC) solunum virüsü immünoloji ekibinin baş araştırmacısı Thornburg konu ile ilgili şu açıklamada bulundu;

'Muhtemelen, bildiğimizden daha önce çok nadir ve sporadik vakalar vardı. Ancak yaygın değildi ve Şubat ayının sonuna kadar yaygınlaşmadı.'

Resmi verilere göre, koronavirüs 2019'un son günlerinde Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktı. Resmi olarak tanımlanan ilk ABD enfeksiyonu bir gezgindi.

Söz konusu hasta 15 Ocak'ta Wuhan'dan dönmüş ve 19 Ocak'ta Washington eyaletine bağlı bir klinikte tedavisine başlanmıştı.

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