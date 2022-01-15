Son dakika! İran'da peş peşe korkutan depremler

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, İran'da saat 16.03'te merkez üssü Salmas'ta 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Van'da da hissedilirken Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi depremin 4.6 büyüklüğünde olduğunu ve merkez üssünün Kızılca-Başkale olduğunu duyurdu. Saatler 17. 05'i gösterdiğinde ise bu kez İran'ın Kirman eyaleti 5.1 büyüklüğünde depremle sarsıldı.

KİRMAN 5.1 İLE SALLANDI

Tahran Üniversitesi Jeofizik Enstitüsü Sismoloji Merkezi tarafından yapılan açıklamada, İran’ın Kirman eyaletinde yer alan Sirch bölgesinde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Merkez, depremin yerel saatle 17.05'te 12 kilometre derinlikte yaşandığını aktardı. Depremde mal ve can kaybına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.