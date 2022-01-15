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Son dakika! İran'da peş peşe korkutan depremler

#İran#Deprem#AFAD
Son dakika İranda peş peşe korkutan depremler

AFAD, İran'da saat 16.03'te merkez üssü Salmas'ta 4.4 büyüklüğünde deprem meydana gediğini bildirmiş, deprem Van'da da hissedilmişti. Saat 17.05'te ise Tahran Üniversitesi Jeofizik Enstitüsü Sismoloji Merkezi ise Kirman eyaletinde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, İran'da saat 16.03'te merkez üssü Salmas'ta 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Van'da da hissedilirken Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi depremin 4.6 büyüklüğünde olduğunu ve merkez üssünün Kızılca-Başkale olduğunu duyurdu. Saatler 17. 05'i gösterdiğinde ise bu kez İran'ın Kirman eyaleti 5.1 büyüklüğünde depremle sarsıldı.

Son dakika İranda peş peşe korkutan depremler

 

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#İran#Deprem#AFAD

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