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Son dakika: Tonga'da ikinci yanardağ patlaması! Dev tsunami oluştu...

#Tonga#Yanardağ#Tsunami
Son dakika: Tongada ikinci yanardağ patlaması Dev tsunami oluştu...

Ada ülkesi Tonga'da dünkü yanardağ patlamasının ardından bu sabah meydana gelen ikinci bir patlama yaşandı. Patlama sonrası 1,2 metrelik bir tsunami meydana geldi, çoğu yerleşim alanı sular altında kalırken yerel halka 'Evinizden çıkmayın' uyarısı yapıldı.

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Ada ülkesi Tonga'nın başkenti Nuku'alofa'nın yaklaşık 65 kilometre kuzeyinde yer alan Hunga Ha'apai Adasındaki yanardağda dün bir patlama meydana gelmişti.  Komşu ülkelerde duyulan volkanik patlamanın ardından bugün bölgede ikinci bir patlama peydana geldi. Tonga'da büyük dalgalar karaya vurdu.

1.2 METRELİK BİR TSUNAMİ

Avustralya Meteoroloji Bürosu, "Nukualofa'da 1,2 metrelik bir tsunami dalgası gözlemlendi" açıklamasında bulundu. Dünkü patlamanın ardından kaydedilen maksimum tsunami dalgası 30 santimetreydi.

İkinci patlama en az sekiz dakika sürdü ve havaya birkaç kilometre gaz, kül ve duman püskürttü. Bölgedeki birçok yerleşim alanı sular altında kaldı.

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YEREL HALKA UYARI 

Suva'daki yetkililer, patlamanın yoğun olduğunu ve Fiji'de 800 kilometreden daha uzakta "yüksek sesli gök gürültüsü sesleri" olarak duyulduğunu belirtirken, kıyı bölgelerinde yaşayanlardan daha yüksek yerlere yönlenmeleri istendi.

AFAD: ŞİDDETLİ YANARDAĞ PATLAMASI

AFAD'dan konuya ilişkin yapılan paylaşımda, "Pasifik Okyanusu'nda bulunan Tonga'da meydana gelen şiddetli yanardağ patlaması sonrasında tsunami dalgaları oluşurken, bazı yerleşim yerlerini su bastığı bildirildi. Raptiye Bölgede yaşayanlara yüksek yerlere gitmeleri konusunda anonslar yapıldı." ifadeleri yer aldı.

Son dakika: Tongada ikinci yanardağ patlaması Dev tsunami oluştu...


EVDE KALIN, MASKE TAKIN UYARISI

Tonga Jeoloji Hizmetleri başkanı Taaniela Kula, insanları içeride kalmaya, dışarıdalarsa maske takmaya ve yağmur suyu rezervuarlarını ve yağmur suyu toplama sistemlerini kapatmaya çağırdı.

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TSUNAMİ UYARISI YAYINLANDI

Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, bir "tsunami uyarısı" yayınladı ve deniz seviyesindeki dalgalanmalar ile sahillerde tehlike oluşturabilecek güçlü okyanus akıntıları tehdidi olduğunu belirtti.

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#Tonga#Yanardağ#Tsunami

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