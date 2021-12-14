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Son dakika: İngiliz basını duyurdu... Omicron'da bu 5 semptoma dikkat

#Omicron Belirtileri#Koronavirüs#Dünya
Son dakika: İngiliz basını duyurdu... Omicronda bu 5 semptoma dikkat

Omicron ile ilgili bilim insanlarının araştırmaları sürerken İngiliz Mirror gazetesinden çok konuşulacak bir iddia geldi. Gazete Omicron'da görülen 5 yeni semptomu açıkladı.

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Geçtiğimiz haftalarda Güney Afrika'da ortaya çıkan ve buradan diğer ülkelere yayılan Omicron varyantı kısa sürede dünyanın alarma geçmesine neden olmuş durumda.

Zira bilim insanlarının Omicron hakkında hâlâ bilmediği çok şey var. Varyantın daha bulaşıcı olabileceği ve aşıların buna karşı daha az etkili olabileceği yönünde gelen çalışmalar da dünyanın en çok konuştuğu konular arasındaki yeni koruyor.

Bilim dünyası haftalardır bu sorulara kesin bir yanıt verebilmek için zamana karşı yarış verirken varyantın semptomları ile ilgili flaş bir haber geldi.

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İngiliz Mirror gazetesinin 'Omicron'un beş yeni semptomu ve yeni varyantın orijinal virüsten farkı' başlıklı haberine göre, yeni varyantta dikkat edilmesi gereken 5 semptom şöyle...

Boğaz ağrısının aksine boğazda kaşıntı hissi


kuru öksürük


Aşırı yorgunluk


Hafif kas ağrıları


Gece terlemeleri

Son dakika: İngiliz basını duyurdu... Omicronda bu 5 semptoma dikkat

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OMICRON'U KEŞFEDEN DOKTOR AÇIKLAMIŞTI

Uzmanlar bir süredir bu semptomlardan en belirgin olanının 'boğazda kaşıntı hissi' olduğunun altını çiziyor.

Omicron'u ilk fark eden kişi olan Güney Afrika Tabipler Birliği Başkanı Dr Angelique Coetzee de bu duruma dikkat çekmiş ve diğer enfeksiyonlardan ayırt edici semptomun boğazda kaşıntı hissi olduğunun altını çizmişti.

Omicron pozitif bir erkek hastada bu durum ile karşı karşıya kaldıklarını belirten Coetzee, 'Hasta boğaz ağrısından değil boğazda kaşıntı hissinden mustaripti' demişti.

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EN ETKİLİ AŞI HANGİSİ?

İki doz aşının Omicron varyantına karşı etkisiz kalabileceği sonucuna ulaşan Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA) araştırması ile 3. doz sonrası en fazla koruna sağlayan aşıyı belirledi.

UKHSA tarafından yapılan ilk analize göre, iki doz Pfizer, Omicron'dan kaynaklanan semptomatik bir enfeksiyona karşı yalnızca yüzde 30 ila 40 koruma sağlıyor. Aynı analize göre, bu oran 3. doz Pfizer'dan sonra 75'e kadar çıkıyor.

UKHSA'ya göre Altı ay önce bir Astrazeneca aşısı yaptırdıysanız, aşının semptomatik bir Omicron enfeksiyonuna karşı etkinliği sıfıra yakındır. İlk iki aşınız Astrazeneca ise, bir Pfizer güçlendirici aşısı olmanız durumunda etkinlik yüzde 70 seviyesine ulaşıyor.

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Bu veriler ışığında ülkemizde de kullanılan Pfizer aşısının İngiliz Astrazeneca'ya oranla daha iyi bir koruma sunduğu görülüyor.

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Moderna ve J&J aşıları için bu sonuçların önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

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#Omicron Belirtileri#Koronavirüs#Dünya

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