Özlem Türeci ve Uğur Şahin'den dikkat çeken Omicron açıklaması

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Güney Afrika'da keşfedilen ve dünya genelinde hızla yayılan Omicron varyantı ile ilgili araştırmalar son hızla devam ediyor. Bilim insanları aşıların, tedavi yöntemlerinin yeni varyant üzerindeki etkisini belirlemeye çalışırken Koronavirüs salgınında buldukları aşı ile dünyaya umut olan Özlem Türeci ve Uğur Şahin yeni varyanta ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı.

YENİ VARYANT SÜRPRİZ OLMADI

İngiliz Times gazetesine konuşan çift yeni varyantın kendileri için büyük bir sürpriz olmadığını belirtti. Özlem Türeci konuya ilişkin, “Bizim görevimiz asla tamamlanmadı. Asla 'hedefimize ulaştık’ demedik. Virüsün sonsuza dek nasıl evrim geçireceğini öngöremezdik. Şaşırmadık" dedi.

ALFA VE BETA'DAN ÇOK FARKLI

Omicron konusunda diğer varyantlara göre daha endişeli olduklarını belirten Uğur Şahin ise, "Omicron, Alfa ve Beta varyantıyla kıyaslayınca çok daha farklı. " dedi ve sözlerine şöyle devam etti;

"Daha öncesinde de virüsle yaşamaya devam edeceğimizi ve bunun yeni normal olduğunu söylemiştik. İşte şimdi bahsettiğimiz yeni normali yaşıyoruz."

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GÜVENDEYİZ DİYEMEM AMA...

Aşıların Omicron varyantı karşılığında etkilerinin azalması iddiaları karşısında konuşan Şahin "Azalmış koruma oranının hiç korumadan daha iyi olduğunu hatırlamamız gerek. Koronavirüs artık korkutucu değil. Elimizde ölümü büyük ölçüde azaltacak güç var. Güvendeyiz diyemem fakat çok daha rahat bir konumdayız" ifadelerini kullandı.



İDDİALARA FOTOĞRAFLI CEVAP



Uğur Şahin ayrıca aşı olmadığı iddialarına LinkedIn hesabı üzerinden paylaştığı bir fotoğrafla verdi. Uğur Şahin fotoğrafın altına Mahatma Gandhi’nin "Korku düşmandır." sözünü paylaştı



2 DOZ AŞI YETERLİ DEĞİL

Uğur Şahin, dün Alman SPIEGEL Dergisi’ne verdiği demeçte Omikron varyantıyla ilgili gelişmeler karşısında iki doz aşının yeterli koruma sağlayamayacağının anlaşıldığını belirterek takviye dozunun yapılması gerektiğini söylemişti.