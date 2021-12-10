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Dünya
hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 10 Aralık 2021 - 13:23 | 

Son dakika: Omicron sonrası Uğur Şahin'den flaş aşı önerisi!

Dünya haftalardır Omicron'u ve aşıların geleceğini konuşuyor... Konu ile ilgili pek araştırmalar sürerken BioNTech kurucusu Prof. Uğur Şahin'den flaş bir aşı açıklaması geldi.

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İlk olarak 2019'un son günlerinde Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve buradan dünyaya yayılan koronavirüste (Kovid-19) çeyrek milyarın üzerinde insana bulaştı. 5 milyondan fazla cana mal olan virüs son dönemde varyantları ile gündemde.
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Güney Afrika'da ortaya çıkan ve buradan diğer ülkelere yayılan Omicron varyantı kısa sürede dünyanın alarma geçmesine neden olmuş durumda.
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Zira bilim insanlarının Omicron hakkında hâlâ bilmediği çok şey var. Ayrıca varyant daha bulaşıcı olabileceği ve aşıların buna karşı daha az etkili olabileceği endişelerine yol açan birkaç mutasyona sahip.
4UĞUR ŞAHİNDEN FLAŞ ÇAĞRI

UĞUR ŞAHİN'DEN FLAŞ ÇAĞRI

Bilim dünyası haftalardır bu sorulara kesin bir yanıt verebilmek için zamana karşı yarış verirken konu ile ilgili BioNTech kurucusu Prof. Uğur Şahin'den flaş bir çağrı geldi.
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Şahin, Alman SPIEGEL Dergisi’ne verdiği demeçte Omikron varyantıyla ilgili gelişmeler karşısında iki doz aşının yeterli koruma sağlayamayacağının anlaşıldığını belirtti.
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Omicron'a karşı 'takviye aşı olun' çağrısında bulunan Şahin, 'Bilimsel açıdan bakıldığında güçlendirici aşılarının da ikinci aşıdan hemen üç ay sonra yapılması mantıklı görünüyor' dedi.
7YENİ AŞI AÇIKLAMASI

YENİ AŞI AÇIKLAMASI

İngiltere’de takviye dozların bu şekilde uygulandığını kaydeden Uğur Şahin, BioNTech aşısının yeni varyanta uyarlama çalışmalarının devam ettiğini vurgulayarak, gerekli durumda dördüncü olarak yapılmasının söz konusu olduğunu söyledi.
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Omikron Varyantlı koronavirüsün farklı mutasyonlarda yayılma gösterdiğini dile getiren Şahin, 'Şu an için hangisinin baskın geleceği ve yeni aşıda hangisinin kullanılacağı tam olarak net değil. Ayrıca gerçekten yeni bir aşıya ihtiyaç olup olmayacağının belirlenmesi birkaç hafta daha zaman alabilir. 2022 yılı için şimdilik en az 4 milyar doz aşı üretimi gerekiyor. Bunun daha fazla olabileceği konusunda düşünmeliyiz' dedi.
9BU 3 SEMPTOMA DİKKAT

BU 3 SEMPTOMA DİKKAT

Öte yandan Omicron'u ilk fark eden kişi olan Güney Afrika Tabipler Birliği başkanı olan Dr Angelique Coetzee, varyant ile ilgili yeni bilgiler verdi.
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Omicron vakalarında Delta varyantı ile enfekte olan Kovid-19 hastalarında gördüklerinden biraz farklı olan 'olağandışı semptomlar' ile karşılaştıklarının altını çizen Coetzee, Omicron'u teşhis etmekte oldukça faydalı olacağını düşündüğü yeni semptomu açıkladı.
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Coetzee, diğer enfeksiyonlardan ayırt edici semptomun boğazda kaşıntı hissi olduğunu açıkladı ve Omicron pozitif bir erkek hastada bu durum ile karşı karşıya kaldıklarını belirtti.
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'Hasta boğaz ağrısından değil boğazda kaşıntı hissinden mustaripti' diyen Coetzee, geçtiğimiz günlerde Omicron'un ana semptomlarını açıklamıştı.
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Omicron bulaşan hastaların daha önceki varyantlara yakalananlardan farklı semptomlara sahip olduğunun altını çizen Coetzee, tedavi ettiği hastalara dayanarak başlıca semptomların yorgunluk, vücut ağrıları ve baş ağrısı olduğunun altını çizdi.
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'Semptomları daha önce tedavi ettiklerimden çok farklı ve çok hafifti' diyen Coetzee, daha önceki açıklamasında hastaların yaklaşık yarısının aşısız olduğu bilgisine dikkat çekmişti.
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Coetzee, Wuhan ve Delta'da görülenin aksine bu varyant ile enfekte olanlardan hiçbirinin koku veya tat alma duyusunu kaybetmediğini belirtmişti.
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