Son dakika: Omicron sonrası Uğur Şahin'den flaş aşı önerisi!

Omikron Varyantlı koronavirüsün farklı mutasyonlarda yayılma gösterdiğini dile getiren Şahin, 'Şu an için hangisinin baskın geleceği ve yeni aşıda hangisinin kullanılacağı tam olarak net değil. Ayrıca gerçekten yeni bir aşıya ihtiyaç olup olmayacağının belirlenmesi birkaç hafta daha zaman alabilir. 2022 yılı için şimdilik en az 4 milyar doz aşı üretimi gerekiyor. Bunun daha fazla olabileceği konusunda düşünmeliyiz' dedi.