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Uzmanlar uyardı: Omicron için 2 doz yeterli değil!

#Omicron#Delta#Koronavirüs
Uzmanlar uyardı: Omicron için 2 doz yeterli değil

İngiltere'de bilim insanları, iki doz Kovid aşısının, son koronavirüs varyantı Omicron'a karşı yeterli olmadığı uyarısında bulundu. Omicron ve Delta varyantları üzerine yapılan ilk analizler, aşıların son varyanta karşı daha az etkili olduğunu gösteriyor. Üçüncü doz aşı ise varyanta karşı yüzde 75'e varan oranda koruma sağlıyor.

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İngiltere Sağlık Güvenliği Birimi, hastanelerde tedavi gerektiren ağır Covid hastalığına karşı iyi düzeyde koruma sağlanması için aşıların kritik önemde olduğunu vurguladı.

BBC Sağlık ve Bilim Muhabiri James Gallagher, bilim insanlarının aşıların ne kadar etkin olduğuna yönelik son analizleri öncesi 581 Omicron ve binlerce Delta varyantını incelediğini aktardı.

Yapılan araştırma sonucu tek doz Oxford-AstraZeneca ve iki doz Pfizer-BioNTech aşısının, Omicron varyantına karşı etkinlik oranının önemli oranda düştüğü tespit edildi. Moderna ve Janssen aşılarıyla ilgili yeterli veri bulunmadığı, ancak onların farklı sonuç vereceğine dair bir neden olmadığı belirtildi.

İngiltere Sağlık Güvenliği Birimi, ülkede Aralık ayı ortası itibarıyla koronavirüs vakalarının çoğunu Omicron varyantının oluşturacağını ve mevcut şartlarda ay sonuna kadar 1 milyondan fazla kişinin daha virüse yakalanacağını hesapladı.

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Hükümetin acil durum komitesinin toplantısı ardından konuşan ve İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda özerk yönetimleri başbakanları ile toplantıya başkanlık eden Bölgelerarası Eşitlikten Sorumlu Bakan Michael Gove, Birleşik Krallığın "derin endişe yaratan bir durumla" karşı karşıya olduğunu söyledi.

Şimdiye dek alınan önlemlerin "orantısal" olduğunu belirten Gove, gelişmelerin takip edilerek durumun sürekli gözden geçirildiğini vurguladı.

TAKVİYE AŞILARIN ÖNEMİ

Yetkililer halka, öncelikle eğer iki doz aşı olmamışlarsa, aşılarını hızla tamamlamaları çağrısı yaptı.

Sağlık Bakanı Sajid Javid de açıklanan son verilerin, takviye doz aşıların önemini gözler önüne serdiğini söyledi.

Ülkede şu ana kadar takviye doz Covid aşısı yapılanların sayısı 22 milyonu aştı.

GÜNLÜK VAKA SAYISI 60 BİNE YAKLAŞTI

Öte yandan İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'dan oluşan Birleşik Krallık'ta son 24 saatte 58 bin 194 koronavirüs vakasına rastlandı. Bu, ülkede 9 Ocak'tan bu yana açıklanan en yüksek günlük sayı oldu.

Birleşik Krallık'ta yine son 24 saatte, virüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu 120 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Ülkede 448 Omicron varyantı vakası daha tespit edildi, yeni koronavirüs varyantı görülenlerin sayısı 1265'e yükseldi.

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#Omicron#Delta#Koronavirüs

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