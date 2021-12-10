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Dünyanın umutla beklediği haber geldi... İngiliz profesör Omicron sonuçlarını açıkladı!

#Koronavirüs#İngiltere#Omicron Varyantı
Dünyanın umutla beklediği haber geldi... İngiliz profesör Omicron sonuçlarını açıkladı

Dünya üzerinde 5 milyondan fazla cana mal olan koronavirüsün (Kovid-19) yeni varyantı Omicron ile ilgili İngiltere'den sevindiren bir haber geldi. University College London'da matematikçi olan Profesör Christina Pagel yeni varyant ile ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya attı.

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İlk olarak Güney Afrika'da ortaya çıkan koronavirüsün yeni mutasyonu Omicron dünyanın bir numaralı ortak gündemi olmaya devam ediyor.

Kısa sürede dünyaya yayılan yeni varyantı mercek altına alan bilim insanları zamana karşı bir yarış verirken İngiltere'den çok konuşulacak bir haber geldi.

Ülkenin önde gelen eğitim kurumlarından University College London'da matematikçi olan Profesör Christina Pagel varyant ile ilgili 'geçici iyi haber' başlıklı paylaşımlarda bulundu.

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İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Pagel varyantın ilk ortaya çıktığı bölgedeki vaka sayılarının seyrini mercek altına aldı ve artış hızını geçici bir süreliğine de olsa azaldığı sonucuna ulaştı.

Enfeksiyonların ayın ortasından bu yana günde ortalama yüzde 25 arttığını belirleyen İngiliz profesör, dün 11 bin 703 yeni vaka olduğunu ve günlük enfeksiyonların son dört günde büyüme eğiliminin altında olduğunu açıkladı.

'İlk veriler, bölgedeki artışın yavaşlayabileceğini gösteriyor' diyen Pagel bu sonuçların salgının bazı uzmanların korktuğu kadar büyük olmayacağına işaret ettiği görüşünde.

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Dünyanın umutla beklediği haber geldi... İngiliz profesör Omicron sonuçlarını açıkladı

 

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) dün yayınlanan son epidemiyolojik raporuna göre, yeni varyant 50'nin üzerinde ülkeye yayılmış durumda.

TOPLAM VAKALARIN SADECE %0.1'İ

Son 60 günde küresel Covid veri tabanına yüklenen 899. bin 935 Kovid-19 test örneğinden 897 bin 886'sının (%99.8) Delta, 713'ünün (%0.1) Omicron olduğu bilgisinin ise altı çizildi.

DSÖ ayrıca yeni varyantın görüldüğü ilk ülke olan Güney Afrika'nın 29 Kasım ve 5 Aralık tarihleri ​​arasında 62 bin 21 vaka bildirdiğini ve bu sayının önceki haftaya göre yüzde 111'lik bir artış anlamı taşıdığı bilgisini paylaştı.

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OMICRON'UN BELİRTİLERİ NELER?

Omicron bulaşan hastaların daha önceki varyantlara yakalananlardan farklı semptomlara sahip olduğunun altını çizen varyantı saptayan doktor olan Coetzee, tedavi ettiği hastalara dayanarak başlıca semptomlarını açıklamıştı.

Bu semptomların yorgunluk, vücut ağrıları ve baş ağrısı olduğunu belirten Coetzee, 'Semptomları daha önce tedavi ettiklerimden çok farklı ve çok hafifti' demişti.

DSÖ verilerine göre, onlarca ülkeye yayılan varyant henüz bir can kaybına yol açmadı.

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#Koronavirüs#İngiltere#Omicron Varyantı

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