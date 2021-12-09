Son dakika: Bill Gates'ten flaş Omicron açıklaması... Kritik tarihi duyurdu!

YENİ SALGIN UYARISI

Öte yandan Gates bir sonraki pandemiye hazır olmadığımızı her fırsatta söylüyor. 'Salgın hazırlıklarına gösterilen ilginin beklediğimden daha düşük olmasından biraz endişeliyim' diyen Gates, dünyanın bir sonraki pandemiye hazır hale gelmesi için 100 günde aşı üretme, diğer 100 günde ise bunu milyarlarca insana sunabilme kapasitesine ulaşması gerektiğinin altını çizdi.