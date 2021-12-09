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Son dakika: Bill Gates'ten flaş Omicron açıklaması... Kritik tarihi duyurdu!
2019'un son günlerinde hayatımıza giren koronavirüs (Kovid-19) son dönemde Omicron varyantı ile gündemde. Dünyayı Kovid-19 benzeri bir salgına karşı uyaran ve haklı çıkan Bill Gates'ten flaş bir Omicron çıkışı geldi. Gates dünyanın merakla beklediği kritik tarihi de açıkladı.
Dünya tabiri caizse iki yıldır koronavirüsün (Kovid-19) pençesinde... Dünya genelinde 5 milyondan fazla insanın hayatına mal olan virüs eski normallerimizi geride bırakmamıza neden oldu.
Kısa sürede dünyanın bir numaralı ortak gündemi haline gelen yeni varyant ile ilgili araştırmalar sürerken Bill Gates'ten konu ile ilgili flaş açıklamalar geldi.
Tarih, 2015 yılında Kovid-19 benzeri bir salgına karşı hazırlıklı olmadığımızı belirten ve uyarılarda bulunan Gates'i haklı çıkarmıştı.
İTİRAF GİBİ AÇIKLAMA
Ünlü milyarder varyantın tam olarak anlaşılabilmesi için çalışmaların sürdüğünün altını çizdi ve itiraf gibi bir açıklamada bulundu.
Daha önce de benzer açıklamalar yapan Gates, 'Başka bir tahminde bulunmak aptalca olabilir, ancak pandeminin akut aşamasının 2022'de bir süre sonra sona ereceğini düşünüyorum' dedi.
GATES VE EŞİ BU ŞİRKETLERE YATIRIM YAPTI
Kovid-19'a karşı başlatılan projelere maddi destek sağlayan Gates bu kapsamda milyonlarca dolar harcamış durumda. Peki Gates çiftinin yönettiği Gates Vakfı hangi projelere yatırım yaptı? İşte Bill Gates ve eşinin yatırım yaptığı 4 şirket...
BioNTech, Gates Vakfı'nın dikkatini çeken tek Alman biyoteknoloji şirketi değil. Gates çiftinin yönettiği vakıf, 2015 yılında CureVac'a 52 milyon dolar yatırım yapmıştı. Gates Vakfı 3 yıl önce HIV'e karşı piyasadaki tedavi yöntemlerinden daha az maliyetli bir yol bulunmak için yola çıkan Vir Biotechnology'e de yatırım yapmıştı.
YENİ SALGIN UYARISI
Öte yandan Gates bir sonraki pandemiye hazır olmadığımızı her fırsatta söylüyor. 'Salgın hazırlıklarına gösterilen ilginin beklediğimden daha düşük olmasından biraz endişeliyim' diyen Gates, dünyanın bir sonraki pandemiye hazır hale gelmesi için 100 günde aşı üretme, diğer 100 günde ise bunu milyarlarca insana sunabilme kapasitesine ulaşması gerektiğinin altını çizdi.
Gates'in kurucusu olduğu Bill & Melinda Gates Vakfı , Pazartesi günü yayınlanan bir raporda , ulusların aşı üretme kapasitesi de dahil olmak üzere sağlık sistemlerine daha fazla yatırım yapmaları için çağrıda bulundu.