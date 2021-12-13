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Son dakika: Boris Johnson açıkladı! İngiltere'de ilk Omicron ölümü gerçekleşti

#Omicron#Can Kaybı#İngiltere
Son dakika: Boris Johnson açıkladı İngilterede ilk Omicron ölümü gerçekleşti

Son dakika haberine göre koronavirüsün yeni Omicron varyantı kaynaklı ilk ölüm İngiltere'de gerçekleşti. İngiliz basını kötü haberin bizzat Başbakan Boris Jonhson tarafından duyurulduğunu belirtti.

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Son dakika haberine göre İngiltere'de Kovid-19'un son ortaya çıkan varyantı Omicron'dan ilk ölüm gerçekleşti.

İngiliz basını açıklamayı Başbakan Boris Johnson'a dayandırdı. Sağlık Bakanı Sajid Javid ise bu sabah yaptığı bilgilendirme toplantısında ülkedeki hastanelerde kesinleşmiş 10 Omicron vakası olduğunu ancak henüz hiç ölüm gerçekleşmediğini açıklamıştı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yaptığı son açıklamada Kovid-19’un Güney Afrika keşfedilen Omicron mutasyonunun 63 ülkede tespit edildiğini ve mutasyonun aşıların etkinliğini azaltabileceğini belirtmiş ancak bu varyant kaynaklı ölüm bildirilmediği ifade etmişti.

İngiltere Başbakan Boris Johnson ise koronavirüs salgınında ülke çapındaki alarm seviyesini 3'ten 4'e yükselttiklerini duyurmuş ve "Omicron dalgası geliyor" diyerek ay sonuna kadar tüm yetişkinlere üçüncü doz aşı sunulacağını açıklamıştı.

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