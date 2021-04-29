Son dakika haberi... Kritik Kıbrıs zirvesi sona erdi! Guterres: Ortak zemin bulamadık, vazgeçmeyeceğiz

Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde, Kıbrıslı taraflar ve garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin de katılımıyla 5+1 formatındaki gayriresmi Kıbrıs konulu konferansın son gün oturumu yapıldı.

Cenevre'de kritik Kıbrıs zirvesi sonrası BM Genel Sekreteri Guterres açıklamalarda bulundu.

Zirvede ortak zemin bulunamadığını belirten Guterres, 'Resmi müzakereler için yeniden görüşeceğiz' dedi.

Guterres, yaptığı açıklamada, "Kıbrıs sorunun çözümü için resmi görüşmelerin başlaması için yeterli ortak zemin bulamadık. Diyaloğu sürdürmek ve olumlu sonuçlar elde etmek için elimizden geleni yapma konusunda kararlıyız" dedi.

'TARİHİ ÖNEME SAHİP'

Son gelişmeleri değerlendiren CNN TÜRK Lefkoşa Temsilcisi Ömer Bilge, zirvede KKTC'nin ilk defa uluslararası alanda resmi tanınma talep ettiğini belirtti.

Bilge, KKTC'nin bu adımının tarihi bir öneme sahip olduğunun altını çizdi.

Zirvenin ilk iki gününün çok yoğun pazarlıklara sahne olduğunu belirten Bilge, KKTC'nin çözüm için 6 maddelik bir plan sunduğunu, bu planın en önemli özelliğinin iki tarafın da egemenliğinin tanınması gerektiğine vurgu yapması olduğunu belirtti.

Cenevre'deki Kıbrıs konulu konferans 27 Nisan'da başlamıştı.

İŞTE 6 MADDELİK ÖNERİ

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar tarafından Guterres'e sunulan önerinin maddeleri şöyle;

1- Genel Sekreter, Güvenlik Konseyinin iki tarafın eşit uluslararası statüsünün ve egemen eşitliğinin güvence altına alındığı bir kararı kabul etmesi için inisiyatif alacaktır. Böyle bir karar, mevcut iki devlet arasında iş birliğine dayalı bir ilişki kurulması için yeni bir temel oluşturacaktır. ​​​​​​

2- Yukarıda belirtilen düzenlemeyle iki tarafın eşit uluslararası statüsü ve egemen eşitliği sağlandıktan sonra, BM Genel Sekreteri himayesinde karşılıklı olarak kabul edilebilir bir iş birliği anlaşması oluşturmak için sonuç odaklı ve belli bir zaman aralığına dayalı müzakerelere başlayacaklardır.

3- Müzakereler, iki bağımsız devlet arasındaki gelecekteki ilişkilere, mülkiyet, güvenlik ve sınır düzenlemesinin yanı sıra AB ile ilişkilere odaklanacak.

4- Müzakereler, Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin yanı sıra uygun olduğu hallerde, gözlemci olarak AB tarafından desteklenecektir.

5- Herhangi bir anlaşma bağlamında, iki devlet karşılıklı olarak birbirini tanıyacak, üç Garantör Devlet bunu destekleyecektir.

6- Bu müzakereler sonucunda varılacak herhangi bir anlaşma, iki devlette ayrı olarak eşzamanlı referandumlarda onaya sunulacaktır.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara