ABD'li uzmandan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a övgü!

Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde, Kıbrıslı taraflar ve garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin de katılımıyla 5+1 formatındaki gayriresmi Kıbrıs konulu konferansın son gün oturumu yapıldı.

CNN TÜRK'ten Hilken Doğaç Boran'ın sorularını yanıtlayan ABD'li dış politika uzmanı Mark Meirowitz, zirvedeki gelişmeleri değerlendirdi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ın '2 egemen devlet' yaklaşımını 'yeni ve yaratıcı' olarak nitelendiren Meirowitz, 'Tatar'ın yeni yaklaşımına bir şans vermeliyiz' dedi.

Meirowitz sözlerine şöyle devam etti;

'Tarihi bağlamda değerlendirmek gerekirse Rum kesimi Yunanistan ile birleşme istiyordu Türk tarafı ise bölünmeyi destekliyordu. Dönemin İngiltere Dışişleri Bakanı Jack Straw müzakerelerin sonun dorunun tek çözümü çift devletli yaklaşımdır demişti.'

İNGİLTERE KKTC'Yİ TANIR MI?

İngiliz basınında çıkan İngiltere'nin KKTC'yi tanımaya hazırlandığı iddiası hakkında da konuşan Meirowitz, Brexit'in kilit öneme sahip olduğunun altını çizdi.

İngiltere'nin hukuki olarak KKTC'yi tanımayı planladığını düşünmediğini belirten Meirowitz, Londra'nın ambargoyu kaldırmak gibi fiili bir hamle yapabileceğini belirti.

'KKTC halkı izole ediliyor' diyen Meirowitz, böyle bir karar çıkması sonrası özgür ticaretin önünün açılacağın altını çizdi.

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