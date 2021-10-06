Son dakika... Görüntüleri ortaya çıktı: Taliban'dan kan donduran ceza!

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Dünya, 20 yıl sonra yeniden Taliban kontrolüne giren Afganistan'dan gelen görüntüleri konuşuyor.

Afganistan'ın yönetimini ele geçirdikten sonra dünyaya ılımlı mesajlar veren ve değiştiğini iddia eden Taliban bir kez daha bunun gerçeği yansıtmadığını gözler önüne serdi.

Hırsızlık yapan 3 kişinin cansız bedenleri Herat'taki kent merkezinde vinçlere asılarak halka teşhir edildi.

Vali yardımcısı Mevlevi Şir Ahmed Muhacir söz konusu kişilerin bir kişinin evine hırsızlık yapmak için girdiklerini ve burada öldürüldüklerini açıkladı.

Kent meydanında yapılan bu uygulama çevredeki vatandaşlar tarafından fotoğraflandı. Görüntüler sosyal medyada yayınlandı ve viral oldu.

Öte yandan Uluslararası Af Örgütü, Taliban güçlerinin 13 etnik Hazara'yı yasadışı bir şekilde öldürdüğünü iddia etti.

Taliban'ın ülkedeki cezaevleri sorumlusu olan Molla Nurettin Turabi, idam ve uzuv kesme cezalarının yeniden başlayacağını söylemişti.

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AP haber ajansına konuşan Turabi, uzuv kesmelerin, "güvenlik ortamı için gerekli" olduğunu savundu. Turabi, bu tür cezaların halka açık yerlerde infaz edilmeyebileceğini söylemişti.

90'lı yıllar süresince Taliban, bu tür infazları Kabil stadyumu ve halka açık meydanlarda yapıyordu.

Daha önce din polisi gücünün başında bulunan ve geçmiş eylemlerinden dolayı Birleşmiş Milletler'in yaptırım listesinde olan Turabi, "stadyumdaki cezalandırmalar nedeniyle herkes bizi eleştirdi, ama biz onların yasaları ve cezaları ile ilgili bir şey demiyoruz" diye konuştu.

Uluslararası Af Örgütü, Ağustos'ta Hazara azınlığa mensup 9 kişinin katledilmesinden Taliban savaşçılarını sorumlu tutmuştu.