Son dakika... Taliban faturaları ödemedi: Kabil elektrik kesintisi ile karşı karşıya

Haberin Devamı

20 yıl sonra ülkenin yönetimini yeniden ele geçiren Taliban, ülkeyi yeni bir insani kriz ile burun buruna getirdi.

Son dönemde infaz görüntüleri ile gündemden düşmeyen Taliban'ın yönetimi ele geçirdikten sonra hiçbir elektrik ödemesini gerçekleştirmediği ortaya çıktı.

Fox News'ta yer alan habere göre, Taliban'ın elektrik ithalatı için yapılan ödemeler için adım atmaması başkent Kabil'i elektriksiz kalma ihtimali ile karşı karşıya bıraktı.

Zira Özbekistan, Tacikistan ve Türkmenistan'dan yapılan elektrik ithalatı, Afganistan'ın ülke çapındaki elektrik tüketiminin yarısını oluşturuyor.

Afganistan'ın ulusal bir elektrik şebekesi yok ve Kabil neredeyse tamamen Orta Asya'dan ithal edilen güce bağlı.

Uzmanlar kış aylarının yaklaştığına dikkat çekerken böyle bir olasılığın ülkede yeni bir insani bir krize neden olacağı konusunda uyardı.

Özellikle ülkedeki Taliban karşıtı muhalefete destek veren Tacikistan'ın Taliban'ın ödemeleri gerçekleştirmemesi nedeniyle elektrik transferini kesebileceği, bu durumun da diğer ülkelerin benzer adımlar atmaları ile sonuçlanabileceği belirtiliyor.

Haberin Devamı

TALİBAN'IN AFGANİSTAN'A HAKİM OLMA SÜRECİ

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.

Başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.