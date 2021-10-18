Son dakika: Eski ABD Dışişleri Bakanı Colin Powell hayatını kaybetti

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Eski ABD Dışişleri Bakanı Colin Powell hayatını kaybetti. Ailesi 84 yaşındaki Powell'ın Kovid-19'dan kaynaklanan komplikasyonlardan öldüğünü açıklandı.

Aile Facebook üzerinden yaptığı paylaşımda 'Dikkat çekici ve sevgi dolu bir koca, baba, büyükbaba ve büyük bir Amerikalıyı kaybettik' ifadelerine yer verdi. Aynı açıklamada Powel'ın tam aşılı olduğu bilgisine de yer verildi.

Powell bir süredir Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi'nde tedavi görüyordu.

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