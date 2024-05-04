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Kokoreç sağlıklı bir sokak lezzeti mi? Müthiş bir kolajen kaynağı! Eklem ağrılarına iyi geliyor

Güncelleme Tarihi:

#Kokoreç#Kokoreç Faydalı Mı#Kokoreç Sağlıklı Mı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 04, 2024 15:37

Sokak lezzeti deyince aklı ilk onun adı geliyor. Adına şarkılar yazdıran kokoreç, kuzunun ince bağırsağından ve mumbarından yapılır. Baharatla harmanlanır, şişe sarılarak ağır ateşte pişirilir. Peki kokoreç sağlıklı bir sokak lezzeti mi? Kilo yapar mı? Diyetisyen Gülçin Işık, popülerliğinin yanı sıra besin değeri yüksek ve oldukça faydalı bir yiyecek olan kokoreç hakkında bilgi verdi.

1/10KOLAJEN KAYNAĞI, EKLEM AĞRILARINA İYİ GELİYOR

KOLAJEN KAYNAĞI, EKLEM AĞRILARINA İYİ GELİYOR

Kokoreç hayvan bağırsağından yapılma, çok faydalı içerikleri olan, bol kolajen ve vitamin kaynağı Anadolu’ya özgü yemeklerimizden biridir. İçeriğindeki kas ve bağ dokusu eklem ağrılarına iyi gelen, kadınlarda kırışıklık önleyici estetik girişimler ve mezoterapide kullanılan bazı vitamin ve mineraller bulunur. Bu sebeplerden dolayı kokoreç, özellikle kadınlar için oldukça kıymetli görünüyor.

 

2/10KALP DAMAR HASTALIKLARINA KARŞI KORUYUCU

KALP DAMAR HASTALIKLARINA KARŞI KORUYUCU

Kokoreç, hayvansal yağ dokusunda omega-3 ve omega-6 gibi kalp damar sistemindeki hastalıklarına karşı koruyucu etkisi olan yağ asitlerini de bulundurur. Eksikliğinde gece körlüğü, kısırlık, kanama bozuklukları, diş çürümesi, eklem sıvısı eksilmesi gibi hastalıkların oluşumuna yol açan A, D, E, K vitaminleri açısından da çokça zengin içeriği bulunduğundan, bu hastalıklara karşı önleyici etkisi bulunmaktadır.

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3/10KALP DAMAR HASTALIKLARINA KARŞI KORUYUCU

KALP DAMAR HASTALIKLARINA KARŞI KORUYUCU

Kokoreç, hayvansal yağ dokusunda omega-3 ve omega-6 gibi kalp damar sistemindeki hastalıklarına karşı koruyucu etkisi olan yağ asitlerini de bulundurur. 

4/10Kokoreç sağlıklı bir sokak lezzeti mi Müthiş bir kolajen kaynağı Eklem ağrılarına iyi geliyor

Eksikliğinde gece körlüğü, kısırlık, kanama bozuklukları, diş çürümesi, eklem sıvısı eksilmesi gibi hastalıkların oluşumuna yol açan A, D, E, K vitaminleri açısından da çokça zengin içeriği bulunduğundan, bu hastalıklara karşı önleyici etkisi bulunmaktadır.

BAKMADAN GEÇME!

5/10HALSİZLİĞE VE KRAMPLARA İYİ GELİR

HALSİZLİĞE VE KRAMPLARA İYİ GELİR

Yapısal olarak zengin düz kas, kendine ait sinir dokusu, bağırsak içini döşeyen yüksek (enzimatik) protein içeriği kokoreci beslenmek için eksiksiz bir alternatif yapmaktadır. Bütün bu içeriğine ek olarak yüksek miktarda potasyum, kalsiyum, fosfor, azot, magnezyum, sülfat, krom ve vanadyum gibi zengin içerikli elementleri de barındırır. Bu elektrolitlerin eksikliğine bağlı oluşabilecek kas krampları, halsizlik, güçsüzlük, depresif duygu durumu gibi problemleri önler.

6/10VİTAMİN VE MİNERAL AÇISINDAN ÇOK ZENGİN

VİTAMİN VE MİNERAL AÇISINDAN ÇOK ZENGİN

Vitamin ve mineral açısından fazlasıyla zengin içerikli bir besin olduğu için günlük vitamin ve mineral ihtiyaçlarını tam olarak karşılayabilmektedir. Bütün bu faydaları yanında kokoreci pişirme sırasında oluşabilecek karbonlaşma ve organik dokuda oluşabilecek kanserojen oluşumlardan korumak için yeterli ısıda yanmadan ve besin değerini kaybetmesini engellemek için yavaşça pişirmek önemlidir.

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7/10BAĞIRSAKLARI DAHA İYİ ÇALIŞTIRIYOR

BAĞIRSAKLARI DAHA İYİ ÇALIŞTIRIYOR

Kokorecin ciddi serotonin kaynağı olduğunu ve mutluluk verdiğini söyleyen Dr. Yavuz Dizdar, kokorecin bağırsak sağlığı üzerine etkileri hakkında bilgi verdi:
“İnsan vücudu sindirim sistemi tamamen mikroplar üzerinden çalışıyor. Siz eğer vücudunuzda oluşan bu mikrop eksikliğini kokoreç veya işkembe ile yerine koyamazsanız; sindirim sisteminizin düzelmesini beklemeyin. O bozukluk bütün vücudunuza bundan sonra da genel olarak aksediyor.

Dolayısıyla kokoreç, iyi bir şeydir. Siz bunu haftada iki kere de yiyebilirsiniz. İnanın şifa veya ara öğün niyetine sırf vücudunuzun ihtiyacını giderme adına da yiyebilirsiniz.”

8/10AĞIR ATEŞTE PİŞİRİLMELİ

AĞIR ATEŞTE PİŞİRİLMELİ

Kokorecin ağır ateşte pişmesini gerektiğini aktaran Dr. Dizdar pişirme metoduna ilişkin de şöyle konuştu:

"Kokoreç dönerek pişirmek anlamına geliyor. Evde yapılabilir bir şey değil. Merak eden pişirebilir ama içerisindeki yağın pişme sırasında eriyip aktığı için çok yağlı kalmıyor. Evde bunu yapabilmek için ona uygun aparey lazım yoksa yağı içinde kalır. Ağır ateşte pişirilmesi gerekiyor. Kokoreççilere zaten dondurulmuş olarak geliyor ve bir parti haşlanmıştır, ondan sonra kızartma işlemi yapılıyor. Ağır ateşte olmadığı zaman kokoreç içine işlemez. Bazı yerler hata yapıyor dışını yakıyorlar içi pişmiyor öyle olmaz, ağır ateşte ve ateşin uzağında olacak ya da ateş biraz geçmiş olacak yavaş yavaş pişecek."

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9/10EV YAPIMI KOKOREÇ TARİFİ:

EV YAPIMI KOKOREÇ TARİFİ:

Malzemeler:

250 gram kokoreç
2 adet domates
5 adet sivri biber
1 tatlı kaşığı kimyon
1 tatlı kaşığı kekik
1 tatlı kaşığı acı kırmızı pul biber
1 tatlı kaşığı tuz

 

 

10/10Nasıl yapılır

Nasıl yapılır?

* Sarma kokoreci kasaptan 1,5-2 parmak kalınlığında kesilmiş dilimler halinde alın.

* Tavayı ısıtıp dilimlerin her iki tarafını da 6-7 dakika kadar pişirin.

* Bu esnada domatesleri küp küp, biberleri ince ince doğrayın.

* Pişen kokoreçleri tavadan alıp kokorecin yağında (yeterli değilse biraz sıvı yağ ekleyebilirsiniz) önce biberleri, ardından domatesleri kavurun.

* Domatesler kavrulurken pişirdiğiniz kokoreçleri tahtanın üzerinde ince ince kıyın.

* Domatesler suyunu çekince kıydığınız kokoreçleri de tavaya ekleyip 1-2 dakika daha kavurun.

* Altını kapatıp tuzunu ve baharatlarını da ilave edin.

* Dilerseniz tabakta dilerseniz ekmek arası servis edebilirsiniz.

 

 

 

 

 

 

 

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