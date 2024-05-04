Kokoreç sağlıklı bir sokak lezzeti mi? Müthiş bir kolajen kaynağı! Eklem ağrılarına iyi geliyor

Nasıl yapılır?
* Sarma kokoreci kasaptan 1,5-2 parmak kalınlığında kesilmiş dilimler halinde alın.
* Tavayı ısıtıp dilimlerin her iki tarafını da 6-7 dakika kadar pişirin.
* Bu esnada domatesleri küp küp, biberleri ince ince doğrayın.
* Pişen kokoreçleri tavadan alıp kokorecin yağında (yeterli değilse biraz sıvı yağ ekleyebilirsiniz) önce biberleri, ardından domatesleri kavurun.
* Domatesler kavrulurken pişirdiğiniz kokoreçleri tahtanın üzerinde ince ince kıyın.
* Domatesler suyunu çekince kıydığınız kokoreçleri de tavaya ekleyip 1-2 dakika daha kavurun.
* Altını kapatıp tuzunu ve baharatlarını da ilave edin.
* Dilerseniz tabakta dilerseniz ekmek arası servis edebilirsiniz.