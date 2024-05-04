Kokoreç sağlıklı bir sokak lezzeti mi? Müthiş bir kolajen kaynağı! Eklem ağrılarına iyi geliyor

BAĞIRSAKLARI DAHA İYİ ÇALIŞTIRIYOR

Kokorecin ciddi serotonin kaynağı olduğunu ve mutluluk verdiğini söyleyen Dr. Yavuz Dizdar, kokorecin bağırsak sağlığı üzerine etkileri hakkında bilgi verdi:

“İnsan vücudu sindirim sistemi tamamen mikroplar üzerinden çalışıyor. Siz eğer vücudunuzda oluşan bu mikrop eksikliğini kokoreç veya işkembe ile yerine koyamazsanız; sindirim sisteminizin düzelmesini beklemeyin. O bozukluk bütün vücudunuza bundan sonra da genel olarak aksediyor.

Dolayısıyla kokoreç, iyi bir şeydir. Siz bunu haftada iki kere de yiyebilirsiniz. İnanın şifa veya ara öğün niyetine sırf vücudunuzun ihtiyacını giderme adına da yiyebilirsiniz.”