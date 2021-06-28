Son dakika... Bilim insanlarından ezber bozan sözler: Gerçek ölü sayısını açıkladı!

Koronavirüs (Kovid-19) gezegenimizin bir numaralı ortak gündemi olmaya devam ediyor. Yaklaşık 4 milyon kişinin canına mal olan virüs ortaya çıkan mutasyonlar ile pek çok ülkede pandemi tedbirlerinin geri gelmesine neden oldu.

Bu varyantlar arasında en ölümcül olanı olarak nitelendirilen Delta'nın ana vatanından ise çok konuşulacak bir haber geldi.

Londra'daki Middlesex Üniversitesi'nde görev alan bilim insanları ülkedeki gerçek ölüm sayısının resmi rakamın 5 katı yani 2 milyon olabileceğini açıkladı.

Middlesex Üniversitesi'nde matematikçi olan Murad Banaji, bu sonuca popülasyonda antikorların varlığını gösteren seroloji testlerine ait verileri kullandığı modellemesi ile ulaştığını belirtti.

Son günlerde gerçek vaka sayısını açıklamadığı iddiası ile eleştirilen Hindistan ile ilgili benzer bir açıklama ABD'den de geldi.

Washington Üniversitesi Sağlık Metrikleri ve Değerlendirme Enstitüsü'ndeki bilim insanları tıpkı İngiliz meslektaşları gibi ölü sayısının resmi rakamlardan daha yüksek olabileceğinin altını çizdi.

Buna göre, yetersiz test nedeniyle Hindistan'ın vakaların yalnızca yüzde 3 ila 5'ini tespit edilebiliyor..

Geçtiğimiz haftalarda New York Times'ta yayınlanan bir araştırmada ise ülkedeki virüse bağlı gerçek ölü sayısının 1.6 milyon olabileceği bilgisi yer almıştı.

Hindistan hükümeti son dönemde Delta varyantı ile artan vaka ve ölüm sayılarını saklamak ile sıklıkla suçlanıyor.

ÖLENLERİN SAYISI 1000'İN ALTINA DÜŞTÜ

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, salgında son 24 saatte 46 bin 148 yeni vaka tespit edilirken 979 kişi öldü, 58 bin 578 hasta iyileşti.

Tedavisi süren hasta sayısı 572 bin 994'e geriledi. İyileşenlerin sayısı 1 aydan fazla süredir günlük bazda yeni vaka sayısını aşarken salgının sağlık sistemine getirdiği yükün kısmen hafiflediği gözleniyor.

Toplam 29 milyon 309 bin 607 kişinin iyileştiği ülkede, iyileşme oranı yüzde 96,80'e ulaştı. Toplam vaka sayısı 30 milyon 279 bin 331'e, can kaybı sayısı 396 bin 761'e çıktı.

Hindistan Sağlık Bakanlığı, 16 Ocak'ta başlayan aşılama kampanyasında bugüne dek 323 milyon 663 bin 297 doz aşı yapıldığını bildirdi. Nüfusu 1,4 milyara yaklaşan ülkede aşılama henüz salgını durdurabilecek düzeye ulaşmadı.

Hindistan, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünyada en fazla vakanın görüldüğü 2'nci, en fazla ölümün görüldüğü 3'üncü ülke olarak öne çıkıyor.​​​​​​​

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