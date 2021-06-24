Son dakika: ABD'nin en yetkili kurumu açıkladı... İşte Kovid-19 aşılarının yeni yan etkisi

İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve yaklaşık 2 yıldır hayatımızda olan koronavirüs (Kovid-19) gezegenimizin bir numaralı ortak gündemi olmaya devam ediyor.

Virüs on milyonlarca kişiye bulaştı ve dünya genelinde 4 milyona yakın insanın hayatına mal oldu. Koronavirüs bilim dünyasının da neredeyse tüm mesaisini buraya ayırmasına neden oldu.

Dünya genelinde binlerce bilim insanı ve kuruluş pandemiye son vermek için pek çok araştırmaya imza attı ve atmaya devam ediyor. Bunun meyvelerini ise almaya başladık.

Zira virüs ile mücadelede kilit öneme sahip pek çok aşı geliştirildi. Ancak aşılar ile ilgili tartışmalar bir türlü bitmiyor.

Son günlerde sıkça gelen yan etki haberlerine bir yenisi eklendi. Bu sefer haber ABD'den geldi. ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), konuyla ilgili yeni bir açıklama yaptı.

FDA, Pfizer/BioNTech ve Moderna aşılarında nadir görülen yan etkiyi ilk defa kabul etti. Ajans bu aşılar ile ilgili nadir görülen kalp iltihabı vakaları hakkında bir uyarı ekleyeceğini duyurdu.

Yapılan açıklamada söz konusu yan etkiden en çok etkilenen yaş grubuna ait bilgiler de paylaşıldı. Buna göre, söz konusu yan etki ağırlıklı olarak 30 yaş ve altındaki kişilerde görüldü.

Öte yandan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), çoğunlukla ikinci doz Kovid-19 aşısını yaptırdıktan sonra 30 yaş ve altı yetişkinlerde görülen kalp iltihabı rahatsızlığı ile aşı arasında "muhtemel bir ilişki" olabileceği yönünde bilgilendirmede bulundu.

Bilgilendirmede, çoğunlukla Pfizer-BioNTech veya Moderna'nın aşılarından birini yaptıran 30 yaş ve altı grupta 1200'den fazla kalp kası ve kalp zarı iltihaplanması görüldüğüne değinildi.

Çalışmaya başkanlık eden Dr. Grace Lee, "Görülen kalp kası iltihabı vakalarının aşıyı takiben ortaya çıktığı belirgindi ve sıklıkla ikinci dozdan sonraki hafta içinde genel olarak göğüs ağrısı şeklinde kendisini belli etti." ifadesini kullandı.

Lee, CDC yetkililerinin, potansiyel risklerin nasıl yönetileceğini ve uzun vadeli bir sorun olup olmadığını tam olarak anlamak için daha fazla veri toplamaya çalıştıklarını söyledi.

Bu rehber gastronomi tutkunlarına yol gösteriyor