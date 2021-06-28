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Dünya
hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 28.06.2021 - 13:25 | Son Güncelleme:

Son dakika: Türkiye’de de kullanılan Sinovac aşısı için flaş karar

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Son dakika: Türkiye’de de kullanılan Sinovac aşısı için flaş karar

Endonezya, Türkiye'de de kullanılan koronavirüs aşısı Sinovac için yeni bir tavsiyede bulundu. Kovid-19 ile Mücadele Timi Sözcüsü Wiku Adisasmito, Sinovac aşısının 12 yaşın üzerindeki çocuklara yapılabileceğini belirtti.

Endonezya, Türkiye'de de kullanılan koronavirüs (Kovid-19) aşısı Sinovac için çok konuşulacak bir adım attı.

Reuters'ta yer alan son dakika gelişmesine göre, Endonezya bu aşının 12 - 17 yaşları arasındaki çocuklara yapılması tavsiyesinde bulundu.

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Ülkenin pandemi konusunda en yetkili isimlerinden birisi olarak gösterilen Kovid-19 ile Mücadele Timi Sözcüsü Wiku Adisasmito, Sinovac aşısının 12 yaşın üzerindeki çocuklara yapılabileceğini belirtti.

Şu an için tavsiye olarak yapılan açıklama sonrası bu yaş grubu için resmi onayın da verilmesi bekleniyor.

Son dakika: Türkiye’de de kullanılan Sinovac aşısı için flaş karar

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) bu ay Sinovac'ın aşısının acil kullanımını onaylamıştı.

Öte yandan KOvid-19 varyantları ile son dönemde ülkedeki vaka sayıları da artış gösteriyor.

Günlük vaka sayılarının 20 binin üzerine çıktığı ülke pandemiden en çok etkilenen 17'nci ülke konumunda.

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Endonezya'da pandemi boyunca 2 milyon 115 bin 304 kişide virüse rastlandı.

Ülkedeki toplam ölüm sayısı ise 57 bin 138 olarak açıklandı.

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