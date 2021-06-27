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Dünya
hurriyet.coım.tr / DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 27.06.2021 - 12:20 | Son Güncelleme:

Koronavirüste iki kötü haber: Rusya'da vaka rekoru, Avustralya'dan karantina kararı!

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Koronavirüste iki kötü haber: Rusya'da vaka rekoru, Avustralya'dan karantina kararı!

Son dönemde dünyayı etkisi altına alan Delta varyantı nedeniyle Rusya'daki vaka ve ölüm sayısı artmaya devam ederken, Avustralya, karantina uygulama kararı aldı.

Yeni tip koronavirüsün ilk kez Hindistan’da görülen Delta varyantının yarattığı panik giderek büyüyor.

DSÖ uyarılarına devam ederken, söz konusu varyant 80'in üzerinde ülkede görüldü. Varyant ile vaka sayıları artarken salgını kontrol altına alarak açılmaya başlayan birçok ülkeden de yeniden devreye giren Kovid-19 kısıtlama haberleri gelmeye başladı.

Avustralya, Delta varyantı nedeniyle ülkenin en kalabalık kenti olan Sidney'de 2 haftalık karantina kararı alındı.

Darwin'de ise yine Delta varyantıyla bağlantılı vakalardaki artış nedeniyle iki günlük sokağa çıkma yasağı yürürlüğe girdi.

Koronavirüste iki kötü haber: Rusyada vaka rekoru, Avustralyadan karantina kararı

Kısıtlamalar kapsamında Sidney'de yaşayanlar 14 gün boyunca sadece temel ürünleri satın almak, tıbbi bakım almak, egzersiz yapmak, okula gitmek için evlerini terk edebilecek.

Öte yandan Delta varyantının görüldüğü Rusya'daki vaka sayısındaki artış sürüyor.

Ülkede son 24 saatte 20 bin 538 yeni vaka görüldü. Bu vakaların 6 bin 723'ü ise başkent Moskova'da tespit edildi.

Açıklanan son rakamlar ile ülkedeki toplam vaka sayısı 5 milyon 451 bin 291'e yükseldi.

Delta paniği büyüyor 85 ülkeye sıçradı... Avustralya kapanmaya gidiyor
Delta paniği büyüyor! 85 ülkeye sıçradı... Avustralya kapanmaya gidiyor

Rusya'da şu anda 361 bin 295 kişi koronavirüs nedeniyle tedavi görüyor. Ülkede Kovid-19'dan ölenlerin sayısı da bir önceki güne oranla artış kaydetti.

Ülkede virüs nedeniyle pandeminin başından bu yana 133 bin 282 kişi hayatını kaybetti.

Koronavirüste iki kötü haber: Rusyada vaka rekoru, Avustralyadan karantina kararı

DSÖ 'ENDİŞE VERİCİ' DEMİŞTİ

Kovid-19 varyantları, salgınla mücadelede yeni güçlükler ve belirsizlikler yaratıyor ve virüsün ne kadar kolay yayıldığını, hastalık tablosunu, aşıların bağışıklık sağlama düzeyini, teşhis, tedavi ve koruma tedbirlerinin başarısını etkiliyor.

DSÖ, Kovid-19'un bugüne dek ortaya çıkan mutasyonları içinde 4'ünü "endişe verici", 8'ini "izlenmesi gereken" varyant olarak tanımladı. Örgüt, ilk kez İngiltere'de görülen Alfa, Güney Afrika'da görülen Beta, Brezilya'da görülen Gamma ve Hindistan'da görülen Delta varyantı, "Endişe Verici Varyant" olarak tanımlanıyor.

DSÖ'ye göre, bulaşıcı özelliği yüksek Delta varyantının, yakın zamanda dünya genelinde baskın tip haline gelmesi bekleniyor

 

 

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