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Sınırın sıfır noktasında hazırlık: Ruslar gelirse savaşırız

#Ukrayna#Rusya#Savaş
Sınırın sıfır noktasında hazırlık: Ruslar gelirse savaşırız

Ukrayna başkenti Kiev’de halk olası bir Rus işgalinden endişe ederken 700 km doğuda savaşa hazırlık sürüyor. Rusya yanlısı ayrılıkçı Donbas bölgesine sınır Kramatorsk’ta vatandaşlar gönüllü olarak orduya yardım ediyor.

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Hürriyet, Ukrayna-Rusya krizinin sıfır noktası Donbas sınırında. Rus tehdidini daha iyi anlamak adına başkent Kiev’den 11 saatlik uzun tren yolculuğuyla bir dönem Rus yanlısı ayrılıkçıların kontrolüne girmiş Kramatorsk kentine geliyoruz. 2014 yılında el değiştiren, aynı yıl Rus yanlılarından geri alınan 150 bin nüfuslu kent, yine savaşın merkez üssü olmaya aday.

Tren garından sınıra doğru otomobil ile yarım saat daha yolculuk yapıp 2014’te ayrılıkçılara karşı verdiği mücadeleden ötürü ‘Ulusal Kahraman’ unvanı almış emekli memur Anatolia Vodalaski ve eşi Larissa’nın evine konuk oluyorum.

‘71 YAŞIMDA SAVAŞACAĞIM’

Druşkovna’daki evinde gerilimle ilgili neler hissettiğini sorduğum Vodalaski, 2014’te olanlarla bugün arasında fark göremediğini söylüyor. “Burada insanlar savaşın ne kadar korkunç olduğunu biliyor ancak günü geldiğinde evimizi savunmak için elimizden geleni yapacağız” diye konuşan Vodalaski, 71 yaşında olmasına rağmen evini korumak için savaşmaya gönüllü olduğunu anlatıyor. “Savaş başlayınca bir kamyonet bulup silahlandıracak ve savaşacağım” diyen Vodalaski yalnız değil. Bölgedeki emekli askerler yaklaşan savaşa karşı organize oluyorlar. Yaklaşık 1200 kişi halihazırda Ukrayna ordusu tarafından eğitime alınmış.

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Sınırın sıfır noktasında hazırlık: Ruslar gelirse savaşırız

KADINLAR KAMUFLAJ ÜRETİYOR

Kramatorsk merkezinde açılan gönüllü merkezlerinde kadınlar cephede ihtiyaç duyulan malzemeleri üretiyorlar. Yakınlarının cephede olduğunu söyleyen gönüllüler, günlerinin çoğunu bu merkezlerde kamuflaj ağı gibi askeri ekipmanlar üretmek için harcıyorlar. Savaş çıkması halinde ne yapacaklarını sorduğumuzda hep bir ağızdan, “Biz hazırız, 2014’ten beri zaten aynı şeyleri yaşıyoruz ve bundan sonrasına da hazırız” yanıtını veriyorlar. Yapılan işin duygusal yüküne rağmen yüzler gülüyor.

Sınırın sıfır noktasında hazırlık: Ruslar gelirse savaşırız

‘HER AN HER ŞEY OLABİLİR’

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Kiev yönetimi, halkı paniğe sürüklememek ve Batı’yı harekete geçirmek arasında sıkışmış bir görüntü veriyor. Yerel basının işgal senaryolarını haberleştirdiği ve bazı ülkelerin diplomatlarını tahliye ettiği bir ortamda hükümet, “Kaçınılmaz olan yaklaşıyor” havası estirilmesinden rahatsız. Bunu da hem dışişleri hem savunma bakanları açıkça dile getirdiler. Bu noktada, Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki Donbas’a hareketten hemen önce konuştuğumuz üst düzey bir diplomatik yetkili, ABD ve İngiltere’nin diplomatları ile vatandaşlarına yaptığı uyarının şok etkisi yarattığını söyledi. Yetkili, başkentte diplomatik çevrelerin, “diplomat çekenler” ve “çekmeyenler” olarak ikiye bölündüğünü belirtti ve bunun “erken bir adım olarak” görüldüğünü ifade etti. İşgal için “düşük ihtimal” yorumunu yapan aynı kaynak, “Yine de bu kadar asker sınırdayken her an her şey olabilir. ‘Rusya girecek de ne elde edecek’ sorusuna cevap vermenin zor olması, girmeyecekleri anlamına gelmez” dedi.

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Sınırın sıfır noktasında hazırlık: Ruslar gelirse savaşırız

Kırım Türk’ü olan Ukraynalı millitvekili Rustem Umerov, Hürriyet muhabiri Muhammed KAFADAR’ın (solda) sorularını yanıtladı. Umerov, Türkiye ile işbirliğini ilerletmek istediklerini söyledi.

YENİ ALMANYA’YA ELEŞTİRİ: MERKEL VE SCHOLZ FARKLI

Hürriyet’e özel açıklamalarda bulunan Ukrayna Parlamentosu Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Rustem Umerov, Almanya’da Angela Merkel hükümeti ile Olaf Scholz yönetiminin krize yaklaşımlarının farklı olduğunu söyledi. Yeni Alman hükümetini sert sözlerle eleştiren milletvekili Umerov, şöyle konuştu: “NATO ve AB gibi kurumlar, üyelerin ikili ilişkilerinden ötürü olması gerektiği gibi çalışmıyor. Mesela Almanya kişisel çıkarlarını Birliğin çıkarlarının önüne koyuyor. Angela Merkel döneminde daha dengeli bir tutum vardı. Kesinlikle Scholz hükümetiyle Merkel arasında bir ton farkı var. Eskiden toprak bütünlüğümüzü önceliyorlardı. Belki biraz erken ama yeni hükümet toprak bütünlüğümüze saygı göstermek noktasında farklı sinyaller veriyor. Mesela silah göndermek isteyenlere hava sahasını kapatması gibi. Bağımsız bir devlet olan Ukrayna’nın toprak bütünlüğü konusunda net olmaları lazım.”

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#Ukrayna#Rusya#Savaş

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