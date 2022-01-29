Bir oyun, bir mektup, bir baba, bir oğul... Ve gözyaşlarınıza engel olamayacağınız bir hikâye

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İngiltere merkezli Hello Games, oyun severlerin çoğunun No Man's Sky ile bildiği bir şirket. No Man's Sky ise çok sayıda oyuncunun uzayda koloniler kurup yeni yerler keşfettiği, ticaret yaptığı, savaştığı, hayatta kaldığı çok popüler bir oyun.

Ancak Hello Games'in ilk başarısı bu değil. Şirket No Man's Sky'dan yıllar önce Joe Danger'la milyonların gönlünü kazandı.

Önce bilgisayarlar ve konsollar, ardından da telefonlar ve akıllı cihazlar için geliştirilen Joe Danger'da, oyuna ismini veren küçük adam motosikletinin üzerinde oradan oraya dolanıp ismiyle müsemma tehlikeli maceralara atılıyordu.

JOE DANGER IOS'TA YOK OLMAYA TERK EDİLDİ

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Ne var ki Hello Games, bir süredir Joe Danger'ı kaderine terk etmişti. Oyun güncellenmiyor, yeni bölümler ya da özellikler eklenmiyordu.

Android kullanıcıları için sorun yoktu, onlar Joe'yla maceradan maceraya koşmaya devam edebiliyordu. Ancak iOS işletim sistemine gelen güncellemeler sonucu Joe Danger oyunu iPhone'larda oynanamaz ve yeni cihazlara indirilemez hale gelmişti.

Hal böyleyken geçtiğimiz perşembe günü beklenmedik bir şey oldu. Joe Danger, Apple'ın uygulama mağazasında yeniden belirdi. Üstelik grafikleri iyileşmiş, çerçeve hızı yükselmiş, çoklu temas özelliği gelişmişti.

"JOE'YA YETERİNCE SEVGİ GÖSTERMEMEK GİZLİ UTANCIMIZDI"

Joe Danger Touch ve Joe Danger Infinity isimli iki "aksiyon paketi" ile yeniden iPhone kullanıcılarının karşısına çıkan oyunla ilgili güzel haberi Hello Games'in kurucusu Sean Murray Twitter'dan verdi.

Joe Danger is relaunching on iOS today 🥳



Remastered with improved visuals, high frame rate, ProMotion and Gamepad support



Still one of the best looking games on iOS 😍



It's all because of a fan mail we received... 🧵https://t.co/iv0XJ8vHgU pic.twitter.com/uOYtKjWG2H — Sean Murray (@NoMansSky) January 27, 2022

No Man's Sky'ın başarısının ardından Joe Danger'ın ihmal edilmesinin Hello Games için bir utanç kaynağı olduğu olduğunu belirten Murray, "Joe'nun kalbimizdeki yeri başka. Dört eleman bir garajda takılıp fark edilmeye çalıştığımız dönemde yazdığımız ilk oyun o. Joe bizim çıkış yapmamıza yardımcı oldu. Aynı zamanda oyun yazmayı da onun sayesinde öğrendik. Oyunların yavaş yavaş çürümesi ve çoğunluğunun yok olması çok üzücü" ifadelerini kullandı ve ekledi:

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"Joe Danger'dan milyonlarca kopya sattık ve hâlâ hayranlardan e-postalar alıyoruz. Ne yazık ki iOS eskiyen oyunları ıskartaya çıkardığından, Joe Danger yeni Apple cihazlarında çalışmıyordu. No Man's Sky'ın başarısı nedeniyle Joe Danger'a yeterince sevgi göstermemek her zaman gizli utancımızdı."

BİR BABA OĞLU ADINA BİR MEKTUP YAZDI

Murray'nin bu samimi paylaşımında bahsettiği "hayranlardan gelen e-postalar"dan bir tanesi Joe Danger'ın iPhone'lara dönüşünü sağlayan şey oldu.

Murray, "Bu e-posta bizi çok üzdü ve işleri yoluna koymak istememizi sağladı" sözleriyle o e-posta'nın ekran görüntülerini paylaştı.

Adı açıklanmayan bir babanın gönderdiği e-posta şu satırlarla başlıyordu:

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Merhaba Hello,

Size bu mektubu oğlum Jack adına yazıyorum. Jack 8 yaşında, dünyadaki en tatlı çocuklardan biri ve kendisine otizm teşhisi kondu.





"JACK JOE'YA BAYILIYOR"

Baba, ardından e-postayı yazma sebebini açıklıyordu:

Muhtemelen biliyorsunuzdur, otizmli çocuklar birçok zorlukla mücadele ediyor, bunların başında da sosyal etkileşim zorlukları geliyor. Ancak Jack ve benim aramızda bir bağ kurmamızı sağlayan şeylerden biri ikimizin de oyunları özellikle de Joe Danger'ı sevmesi oldu.

Jack, Joe'ya BAYILIYOR. Her şeyini çok seviyor. Oyuncak motosiklet koleksiyonuna "Benim Joe Danger'larım" diyor. Sokakta gördüğümüz her motosiklet onun için "Joe Danger". Uzun saatler çalıştıktan sonra eve döndüğümde duyduğum ilk şeylerden biri "Hadi, babacım, gel de Joe Danger oynayalım" oluyor. Böyle bir cümleyi kurabilmek bile otizmli bir çocuk için DEV bir olay.

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Joe Danger, Jack'in etkileşim kurabilmesini, arkadaşlarıyla ve ailesiyle keyifli vakit geçirebilmesini sağladı. Kısacası, Joe ile oynamak Jack'in "normal çocuk şeylerini" deneyimlemesini sağladı.

Bir ebeveyn olarak Jack'in yüzüne Joe Danger'ın getirdiği katıksız mutluluğu gördüğümde hissettiklerimi tarif edebilmem çok zor. Ancak sizi temin ederim ki bu güzel bir his.

"JOE DANGER JACK'E YARDIM EDİYOR"

Baba satırlarına şöyle devam ediyordu:

Şimdi yardım isteyeceğim kısma geldik.

Joe Danger Jack'in arkadaşlarıyla ilişkisine yardımcı olduğu gibi, çok önemli bir başa çıkma mekanizması. Joe Danger'ın iPhone versiyonu, Jack'in otizmli bireyler için sıradan olmayan durumları aşma ödülü haline geldi.

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Gürültülü bir restoranda oturmak, kalabalık bir odaya girmek, ders çalışmak fazlasıyla stresli olabilecek durumlar ve evet, ben "Bunu tamamlarsan biraz telefonla oynayabilirsin" diyen ebeveynlerdenim ama umurumda değil; bu Jack'e yardımcı oluyor.

Jack'in içinde bulunduğu durum nedeniyle rahatsız hissettiğini bana bakıp "Sonra Joe Danger oynayacağım değil mi?" diye sormasından anladığım sayısız örnek var. Bu onun dilinde "Biraz berbat şeyler yaşayacağım ama bunu atlatabileceğimi biliyorum" demek. Ve atlatıyor da Joe Danger da ona yardım ediyor.

Problem şu ki, iOS bir süre önce güncellendiğinden beri, Joe Danger yeni versiyonlarda çalışmamaya başladı; hatta artık App Store'da bile bulunmuyor. Ve otizmli çocuklar değişim konusunda zorluklar yaşadıklarından, başka versiyonlar işe yaramıyor.





"OĞLUMUN BİR ÇOCUK OLMASINI SAĞLADIĞINIZ İÇİN TEŞEKKÜRLER"

App Store, sanki bu her gün yapılan bir şeymiş gibi, oyunun çalışmasını sağlamak için "geliştirici ile temas kurulmasını" tavsiye ediyor. Jack benden bunu onun için yapmamı istedi, ben de bu e-postayı yazıyorum.

Böyle bir şey mümkün mü yahut mümkünse de ne kadar zaman alır bilmiyorum ama Joe'nun iOS'un yeni versiyonlarında çalışmasını sağlamak, en azından küçük bir çocuk için dünyalara değer.

Bu kalp telinizi yeterince titretmezse üstüne bir de basında hakkınızda çıkacak olumlu haberleri bir düşünün. Eğer o da işe yaramazsa eminim Joe Danger'ı App Store'a geri getirmekle BİRAZ para kazanabilirsiniz. Hem duygusal hem de karamsar yanınıza oynamanın şansımı artıracağını düşündüm de...

Her neyse... Hiçbir şey olmasa bile oğluma sağladığınız eğlence ve mutlulukla dolu saatler için, bana ve Jack'e zorlukları, terapi randevularını, doktor ziyaretlerini unutturduğunuz her sefer için, onun "bir çocuk olmasını" ve diğer her şeyi sağladığınız için size ve ekibinize teşekkür etmek istedim.

Bunun hayatında bir fark yarattığını açıkça söyleyebilirim. Yıllar önce Joe Danger'ı yarattığınızda aklınızdan geçen şeylerden biri engelleri olan çocuklara yardım etmek olmayabilir, ama sonuç böyle oldu ve ben bunun için minnettarım.

Saygılarımla

BU ETKİYİ AZIMSAMAK ÇOK KOLAY AMA…

Babanın bu satırlarını paylaşan Murray ardından, "Oyun geliştiriciler olarak, en küçük oyunların bile yaratabileceği etkiyi azımsamak çok kolay" ifadelerini kullandı ve ekledi:

"Yaptığınız bir şeyin bir kişinin oynadığı ilk oyun olması, hayatının önemli bir anına denk gelmesi hatta bir süreliğine en sevdiği şey olması, benim aklıma durgunluk veriyor."

"Joe Danger'ı yeniden hayata döndürmek bir hobi projesiydi. Teknolojideki 8 yıllık gelişmelere uygun şekilde oyunu yavaş yavaş yeniden inşa ediyorduk.

Şimdi Joe'yu gözünüzün önüne getirin: Motorunu gün batımına doğru sürüyor. Hepimize el sallayıp gülümsüyor, gözünde bir damla gururlu yaşla..."