Bir oyun, bir mektup, bir baba, bir oğul... Ve gözyaşlarınıza engel olamayacağınız bir hikâye

İngiltere merkezli Hello Games, oyun severlerin çoğunun No Man's Sky ile bildiği bir şirket. No Man's Sky ise çok sayıda oyuncunun uzayda koloniler kurup yeni yerler keşfettiği, ticaret yaptığı, savaştığı, hayatta kaldığı çok popüler bir oyun.

Ancak Hello Games'in ilk başarısı bu değil. Şirket No Man's Sky'dan yıllar önce Joe Danger'la milyonların gönlünü kazandı.

Önce bilgisayarlar ve konsollar, ardından da telefonlar ve akıllı cihazlar için geliştirilen Joe Danger'da, oyuna ismini veren küçük adam motosikletinin üzerinde oradan oraya dolanıp ismiyle müsemma tehlikeli maceralara atılıyordu.

JOE DANGER IOS'TA YOK OLMAYA TERK EDİLDİ

Ne var ki Hello Games, bir süredir Joe Danger'ı kaderine terk etmişti. Oyun güncellenmiyor, yeni bölümler ya da özellikler eklenmiyordu.

Android kullanıcıları için sorun yoktu, onlar Joe'yla maceradan maceraya koşmaya devam edebiliyordu. Ancak iOS işletim sistemine gelen güncellemeler sonucu Joe Danger oyunu iPhone'larda oynanamaz ve yeni cihazlara indirilemez hale gelmişti.

Hal böyleyken geçtiğimiz perşembe günü beklenmedik bir şey oldu. Joe Danger, Apple'ın uygulama mağazasında yeniden belirdi. Üstelik grafikleri iyileşmiş, çerçeve hızı yükselmiş, çoklu temas özelliği gelişmişti.

"JOE'YA YETERİNCE SEVGİ GÖSTERMEMEK GİZLİ UTANCIMIZDI"

Joe Danger Touch ve Joe Danger Infinity isimli iki "aksiyon paketi" ile yeniden iPhone kullanıcılarının karşısına çıkan oyunla ilgili güzel haberi Hello Games'in kurucusu Sean Murray Twitter'dan verdi.

Joe Danger is relaunching on iOS today 🥳



Remastered with improved visuals, high frame rate, ProMotion and Gamepad support



Still one of the best looking games on iOS 😍



It's all because of a fan mail we received... 🧵https://t.co/iv0XJ8vHgU pic.twitter.com/uOYtKjWG2H