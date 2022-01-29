Son Dakika: Süper Lig maçlarının yayınında yeni dönem! Devrim gibi 3 farklı kanal ve özet kararı...

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Hürriyet Gazetesi yazarı Tahir Kum, bugünkü yazısında Süper Lig maçlarının yeni yayın döneminin detaylarını paylaştı.

İŞTE TAHİR KUM'UN YAZISI

Nisan 2021’den bu yana üzerine yaklaşık 10 aydır yoğun bir şekilde çalışılan Süper Lig ve 1. Lig müsabakalarının yayın hakları ihale şartları nihayet belli oldu. Türk futbolu için bir devrim niteliği taşıyan ve kamuoyunun da merakla beklediği ihale şartnamesine ilk defa Hürriyet ulaştı.

ÖNÜMÜZDEKİ 5 YILIN İHALESİ

2022-2023 sezonundan itibaren geçerli olacak 5 sezonluk yayın haklarını kapsayacak ihale için alanında dünyanın en iyilerinden biri olan ABD’li IMG firmasından danışmanlık hizmeti alan TFF, ayrıca ilk defa bir yayın ihalesine Kulüpler Birliği Vakfı ile birlikte oluşturulan ortak komisyonla hazırlandı. Yayın ihale Komisyonu ve IMG ile birlikte yürütülen çalışmalar sonrası hazırlanan ve önümüzdeki ay yapılması planlanan ihale belki de ilk defa Türk futbolunda tek kanal devrini bitirmiş olacak.

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AMAÇ; TÜRK FUTBOLUNU TEK BiR YAYINCIYA MAHKûM ETMEMEK

Son yıllarda yayıncı konusunda ciddi sıkıntılar yaşayan TFF ve Kulüpler Birliği’nin yeni yayın döneminde benzer krizler yaşamamak adına geçmişte ‘tek’ olan Süper Lig yayın haklarını 3’e, genel yayın haklarını da 9 ayrı parçaya bölmesi dikkat çekti. Kulüpleri tek bir yayıncıya mahkûm etmemek için çoklu yayıncı formülünü benimseyen yeni yayın ihale şartnamesine göre; hafta sonu oynanan Süper Lig müsabakalarının 7’si bir kanaldan, 2’si başka bir kanaldan yayınlanabilecek. Yine yeni ihale şartnamesine göre hafta içine denk gelen lig haftalarının canlı yayınlarını da farklı bir kanal alabilecek.

LiGLERiN iSiM HAKLARI PAKET DIŞINDA BIRAKILDI

Tabii ki Süper Lig için 2022-2023 sezonunda başlayacak olan yeni yayın dönemi için yenilikler bununla sınırlı değil... Mesela artık Süper Lig maçlarının özet görüntüleri müsabaka bitiş düdüğünden 45 dakika sonra her biri 2 dakikayı geçmeyecek şekilde özet görüntüleri dijital ortamdan yayınlanabilecek.

Keza aynı şekilde müsabakaların özet görüntü ve verilerinin uluslararası bahis firmalarına devriyle dijital ortamdan yayının sağlanması. Yine geçmişe oranla bu defa 5 ve 3 yıllık yayın hakları olarak ihaleye çıkacak olan Süper Lig ve 1. Lig medya yayın ihalesinde ilk defa liglerin isim hakkı paket dışında bırakıldı. İhale sonrası isim hakkı Futbol Federasyonu tarafından ayrıca ihaleye çıkartılacak.

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IMG GÖRÜŞÜNDE FENERBAHÇE DETAYI

Süper Lig’in yurt içi ve yurt dışı hakları için ihale süreci, yurt içi hakların 6 farklı pakete bölünmesiyle başlatılırken bununla beraber IMG Başkan Yardımcısı Michael Mellor imzalı ihale dökümanında dikkat çeken diğer 2 konu da korsan yayınla mücadele ve Fenerbahçe ayrıntısı oldu.

Şartnamede, TBMM’den önümüzdeki günlerde çıkacak olan yeni kanunla beraber korsan yayının önüne geçileceği vurgusu yapılırken, Fenerbahçe Kulübü’nün mevcut yayıncı kuruluşa karşı yaptığı protestoya ve sonucuna da yer verildi.

iLK TUR TEKLiFi iÇiN SON TARiH: 14 ŞUBAT

Süper Lig ve 1. Lig yayın hakları ihalesi şartnamesi 21 Ocak’ta komisyon tarafından onaylanarak satışa çıkarıldı. Bir araya gelen komisyon, yayın ihalesi ihale dökümanlarını (şartname) almak isteyen yerel firmalara 150 bin TL karşılığı satılması kararı alırken, uluslararası firmalara ise ücretsiz verilmesini kararlaştırdı.

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İlk tur teklif verme süreci 14 Şubat günü 14.00’te sona erecek. Daha sonra TFF ile KBV’nın ortaklaşa kurduğu İhale Komisyonu teklifleri değerlendirecek.

İŞTE O PAKETLER:

· Paket 1(A): 1., 3. ,5. ,6. ,7. ,8. ve 9. seçim maçları canlı yayın hakları.

· Paket 1B: 2. ve 4. seçim maçları canlı yayın hakları. (TFF bundan böyle hafta sonu oynanacak 9 maçı 1., 2., 3. sıra... (seçim) maçları şeklinde sıralayarak yayınlayacak).

· Paket 1(C): En az 3 hafta ortası maçlarının yayın hakkı.

· Paket 1(d): 1. Lig maçlarının ve Süper Lig müsabakaların özet görüntülerinin yayın hakları.

· Paket 1(e): Müsabaka bitiminden 45 dakika sonra gösterilen maç başına iki dakikalık özet görüntülerinin digital ortamdan yayınlanlası.

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· Paket 1 (F): Radyo yayın hakları.