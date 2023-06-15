Sıfır noktası... İsim verip açıkladılar: İşte ilk koronavirüs hastaları...

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2019'un son aylarında ortaya çıkan ve dünyayı büyük bir kaosa sürükleyen koronavirüs pandemisinde ciddi yol kat edildi. Aşılama kampanyaları ve alınan önlemlerle hayatımız sonunda normale dönse de virüsün kökeni, nasıl ve ne zaman ortaya çıktığına dair sis perdesi hala kalkmış değil.

İSİM VERDİLER: İŞTE İLK KORONAVİRÜS HASTALARI

Yapılan yeni bir araştırma Covid-19'u araştıran Wuhanlı 3 bilim insanının ilk koronavirüs hastaları olduğunu öne sürüyor.

Bağımsız haber kuruluşu Public and Racket'in uzun bir soruşturmasının parçası olarak görüştüğü birden fazla ABD hükümet yetkilisine göre, ilk koronavirüs hastaları Wuhan Viroloji Enstitüsünde SARS benzeri virüsleri araştıran Ben Hu, Ping Yu ve Yan Zhu.

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İŞLEV KAZANIMI ARAŞTIRMASI YAPIYORLARDI

İsmi açıklanan bilim insanlarının hepsi Covid-19'un sızdırıldığından şüphelenilen Wuhan Viroloji Enstitüsü üyeleriydi ve o süreçte İşlev kazanımı araştırması yapıyorlardı.

İşlev kazanımı araştırmaları bir organizmayı genetik olarak değiştiren, bulaşıcılığını artıran ve tehlikelerini daha iyi anlamak için patojenleri daha güçlü hale getiren tıbbi araştırmadır.

ZHENGLİ'NİN YILDIZ ÖĞRENCİSİYDİ

2019'da koronavirüse yakalandıkları iddia edilen bilim insanlarından Hu ve Yu, Çin'de inceledikleri yarasaların koronavirüsün genetik soyu ile ilişkisi hakkında ortak bir makale yazıyordu.

Wuhan Viroloji Labarotuvarı'nın sorumlusu Prof. Shi Zhengli'nin yıldız öğrencisi olarak bilinen Ben Hu'nun tehlikeli çalışmalara liderlik ettiği düşünülüyor.



Wuhan Viroloji Laboratuvarı sorumlusu Prof. Shi Zhengli koronavirüsün laboratuvarından yayıldığı iddialarını defalarca kez reddetti.

Geçtiğimiz hafta İngiliz Sunday Times'a konuşan ABD'li yetkililer salgının sıfır noktası olan Wuhan Viroloji Enstitüsü’nde yapılan bilimsel deneylerin detaylarını kamuoyu ile paylaşmış ve Covid-19'un söz konusu laboratuvardaki bilim insanları tarafından Çin'in güneyindeki bir maden kuyusunda keşfedilen benzer bir koronavirüs üzerinde yapılan deneyler yoluyla yaratıldığını öne sürmüştü.