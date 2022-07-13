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Seferberlik planı suya düştü! Rus ordusu tükenme noktasına geldi...

#RUSYA#Putin#UKRAYNA
Seferberlik planı suya düştü Rus ordusu tükenme noktasına geldi...

Aylardır devam eden Ukrayna savaşında ağır kayıplar veren Rus Ordusu'nun tükenme noktasına geldiği öğrenildi. Kitlesel seferberlik için beklediği desteği bulamayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ordudaki çöküşü engellemek için radikal kararlar aldığı öğrenildi.

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Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya başlattığı savaş 5. ayında devam ederken savaşın her iki tarafı da verdiği ağır kayıplardan dolayı sarsılmış durumda. İngiliz Telegraph Gazetesi bugün Rus kuvvetlerinin başarısız harekât yüzünden adeta tükenme noktasına geldiğini yazdı.

Ukrayna ordusu, çatışmalar sırasında yaklaşık 40.000 Rus askerinin öldürüldüğünü iddia ediyor. Batı'nın Rus kayıplarına ilişkin tahminleri daha düşük, ancak yine de kaybın on binleri aştığı düşünülüyor.

KİTLESEL SEFERBERLİK ÇAĞRISINA DESTEK GELMEDİ

Başkent Kiev'i ele geçirme planları suya düşen ve operasyonlarını Donbas bölgesine kaydırmak zorunda kalan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaştaki kayıplar sonrası kitlesel bir seferberlik ilan edeceği aylardır konuşulan bir detay.

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Ancak edinilen son bilgilere göre Rus lider kitlesel seferberlik için ihtiyaç duyduğu desteğe sahip değil, bu nedenle de ordudaki çöküşü engellemek için giderek daha radikal yollara başvurmaya başladı.

Seferberlik planı suya düştü Rus ordusu tükenme noktasına geldi...

Putin savaşta son çare olarak görülen 'kitlesel seferberlik çağrısını' ihtiyaç duyduğu desteğe sahip olmadığı için yapamıyor.

FAKİR MAHALLELER VE HAPİSHANELERDEN ASKER TOPLANIYOR

Batılı yetkililer çaresiz kalan Rus liderin Rusya'nın en yoksul mahallelerinden ve hapishanelerden orduya alım yaptığını iddia etti. İsmi açıklanmayan yetkililerin verdiği bilgilere göre ordu Rusya'nın en fakir mahallelerinden işe alımlara başladı.

Yetkililer askere alımlarda savaşa desteğin düşük olduğu mahallelerden özellikle uzak duruyor. Hapishaneden alınan askerlere 'af' sözü veren hükümet yaşlıların da askere alınmasına izin veriyor.

Seferberlik planı suya düştü Rus ordusu tükenme noktasına geldi...

3-7 GÜN ARASI EĞİTİM VERİP SAVAŞA GÖNDERİYORLAR

İngiltere Savunma Bakanlığı kayıpların Rusya'yı “geleneksel olmayan alımlara” zorladığını ve askere alımlarda ciddi sorun yaşadığını öne sürdü.

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İngiltere istihbaratı da Rus ordusunda moralin düşük olduğunu belirtti ve yeni alınan askerlerin savaşa gönderilmeden önce sadece 3-7 gün arasında eğitim aldığını iddia etti.

PUTİN'DEN HAPİSHANE BASKINI

Batı medyası bugün hapishanelerden asker alımı iddiasına geniş yer ayırdı. The Telegraph gazetesi  söz konusu haber için 'Putin'den hapishanelere baskın' başlığını kullandı.

İŞLER BEKLENDİĞİ GİBİ GİTMİYOR

Donbas bölgesinde ilerleyişini sürdüren Rusya birkaç gün içinde Ukrayna'daki kilit şehirlerin kontrolünü ele geçirmeyi bekliyordu ancak askeri birlikler Batı'dan gelen ekipman ile desteklenen Ukrayna ordusunun şiddetli direnişiyle karşılaştı. Bölgede Luhansk kentinin ele geçirilmesine rağmen beklenen ilerleme sağlanamıyor.

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Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları devam ederken, ABD Ukrayna’ya yönelik yeni yardım paketini duyurdu.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen yaptığı açıklamada, Ukrayna’da "temel hizmetlerin" finanse edilmesi için 1,7 milyar dolarlık ek ekonomik yardım yapılacağını duyurarak, "Ukrayna'ya yapılan bu son ekonomik yardım, Başkan Biden'ın Ukrayna demokrasisini Rusya'nın sebepsiz ve haksız savaşına karşı savunduğu için Ukrayna hükümetini destekleme taahhüdünün bir parçasıdır" dedi.

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