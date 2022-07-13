Yurtdışına gidip servet harcıyorlar! Uzun Kovid için 'kan yıkama' tedavisi

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Koronavirüse yakalanıp iyileştikten sonra bile hastalığın semptomlarını yaşayan insanların kabusu haline gelen 'Uzun Kovid'e neyin sebep olduğu ve kesin tedavisi hala net olarak bulunabilmiş değil.

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre Kovid-19’a yakalanan her 10 kişiden biri, 12 haftadan sonra hala semptomlarla mücadele ediyor, yani Uzun Kovid sendromu geçiriyor. Bilim insanları hastalığın gizemini çözmeye çalışırken hastalıktan mustarip insanlar da kendileri için alternatif yollar aramaya başladı.

'KAN YIKAMA' TEDAVİSİNE CİDDİ MEBLAĞLAR ÖDENİYOR

British Medical Journal ve ITV News tarafından yapılan bir araştırmaya göre binlerce Uzun Kovid hastası 'kan yıkama' gibi kanıtlanmamış tedavilere büyük meblağlar harcamak için yurtdışına seyahat ediyor. Ancak uzmanlar, bu tür pahalı tedavilerin yeterli kanıt olmadan sunulup sunulmayacağı konusunda endişeli.

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KAN FİLTRELEME (AFEREZ) TEDAVİSİ NEDİR?

Genellikle kan hastalıklarının tedavisinde kullanılan bir yöntem olarak bilinen aferez; karbonmonoksit zehirlenmelerinden, Multiple Skleroz hastalığına kadar pek çok hastalığın tedavisinde kullanılabilen bir yöntemdir.

İşlem sırasında hastanın kendisinden veya donörden alınan kan temizlenerek bileşenlerine ayrılmakta ve istenen bileşen alındıktan sonra kalan kan hastaya/ donöre geri verilmektedir.

Bir hastalığı tedavi etmek amaçlı yapılan aferez işlemine “terapötik aferez” denilmektedir. İşlem sırasında hastanın kanı makine tarafından ayıklanıp, yıkanmaktadır.



ADRES: ALMANYA, İSVİÇRE VE KIBRIS! 50 BİN EURO HARCADI, İYİLEŞMEDEN DÖNDÜ...

Kan yıkama ve pıhtılaşma önleyici tedaviler için insanların tercihi çoğunlukla Almanya, İsviçre ve Kıbrıs. Peki tedaviyi alan hastalar sonuçtan memnun mu?

Hollanda'da yaşayan psikiyatrist Gitte Boumeester, şiddetli Uzun Kovid semptomları gösterdikten sonra Kıbrıs'taki 'The Long Covid Center'da tedavi gördü. Tedaviye harcadığı 50 bin Euro'dan sonra herhangi bir iyileşme olmadan evine döndü.

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İngiltere'den 45 yaşındaki Chris Witham da Aferez tedavisini deneyenlerden. Tedavi için Almanya'nın Kempten kentine giden ve yaklaşık 7 bin pound harcayan adam, "İyileşmek için bir saniye bile düşünmeden evimi satabilirdim ama tedavi beni iyileştirmedi" dedi.

UZMANLAR ENDİŞELİ: İNSANLARI İFLASA SÜRÜKLEYEBİLİR

Yorgunluk, nefes darlığı, konsantrasyon kaybı ve eklem ağrısı gibi semptomları olan Uzun Kovid günlük aktiviteleri etkilemesinden dolayı bazı insanlar için ciddi şekilde sınırlayıcı olabilir.

Bazı doktor ve araştırmacılar, aferez tedavisinin Uzun Kovid için umut verici olduğuna inanırken, diğerleri giderek çaresizleşen hastaların kanıtlanmamış tedavilere hayatlarını değiştirecek meblağlar harcamasından endişe ediyor.

Birmingham Üniversitesi'nden Shamil Haroon, bu tür 'deneysel' tedavilerin yalnızca klinik araştırma bağlamında yapılması gerektiğine inanıyor. Haroon insanların hiçbir kanıtı olmayan bu tedavilere harcadığı paralarla potansiyel olarak iflas edebileceği uyarısında bulunuyor.

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BELİRTİLER DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR

Yaşlı insanlar ve ciddi tıbbi rahatsızlıkları olan kişilerin uzun süreli Kovid yaşama olasılığı en yüksek olsa da, birçok genç ve sağlıklı insan da ilk Kovid-19 teşhisinden sonra haftalar hatta aylar boyunca kendilerini iyi hissetmediklerini bildiriyor. Uzun süreli Kovid belirtileri vakalar arasında değişiklik gösteriyor, ancak öncelikli semptomlar yorgunluk, beyin sisi, kas veya eklem ağrısı, nefes darlığı, uyku güçlüğü ve depresyon veya kaygıdan oluşuyor.