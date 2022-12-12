Scholz: Putin savaşı sürdürmekte kararlı

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Berlin yakınlarındaki Potsdam’da düzenlenen “Yurttaş Diyalogu” etkinliğine katılan Scholz, yaptığı her telefon görüşmesinde Putin’in kendisine savaşı sürdürmekte kararlı olduğunu söylediğini dile getirdi.

‘KAYIPLAR ÇOK YÜKSEK’

Şansölye Scholz, “Putin ile ne zaman konuşsam, hedefinin hep bir yerleri fethetmek olduğunu söylüyor. Putin, şiddet yoluyla Ukrayna topraklarının bir bölümünü fethetmek istiyor. Hem de Rusların büyük kaybına rağmen. Ukrayna’da sürdürülen bu korkunç savaşta birçok asker yaşamını yitirdi. Şu ana kadar kaç Rus askerinin öldüğünü bilmiyoruz ama 100 bini bulmuştur” dedi. Putin’in geri çekilme gibi bir tutumu olmadığını belirten Scholz, bunu daha önceki dönemlerde Suriye ve Çeçenistan’da girişilen saldırılarla da gösterdiğini söyledi. Scholz, tüm görüş ayrılıklarına rağmen, tutumunda bir değişiklik olup olmadığını duymak için Putin’le görüşmelerini sürdüreceğini de özellikle vurguladı. Öte yandan Scholz, Alman ordusuna Gayri Safi Milli Hasıla’nın (GSMH) yüzde 2’sinin ayrılması hedefinde ısrarlı olduklarını da belirtti. Başkalarının NATO ülkelerine saldırma cesareti gösterememesi için bunun kaçınılmaz olduğunu ekledi.