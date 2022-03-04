Savaşta 1 hafta: 1 milyon mülteci...

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre savaşın başından bu yana 1 milyondan fazla Ukraynalı ‘mülteci’ olarak komşu ülkelere sığındı. Ayrılıkçıların yoğun olduğu Donetsk ve Lugansk bölgesinden de 18-23 Şubat’ta 96 bin kişi Rusya’ya geçti.
EN ÇOK POLONYA’YA
BM Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin (BMMYK), mülteciler ve geçtikleri ülkelere ilişkin 24 Şubat-2 Mart tarihli verileri şöyle:
Polonya: 505 bin 82
Macaristan: 139 bin 686
Moldova: 97 bin 827
Slovakya: 72 bin 200
Romanya: 51 bin 261
Rusya: 47 bin 800
Belarus: 357
Diğer Avrupa ülkeleri: 88 bin 147