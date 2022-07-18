Savaşın simge yüzü olmuştu… Ukrayna’nın işgalini protesto eden Rus gazeteci yeniden gözaltına alındı

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Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı savaş dünya çapında büyük bir tepkiye neden olurken, Rusya’da da birçok kişi savaşı protesto etmiş, bu tür eylemlere katılanlar ise büyük cezalarla karşılaşmıştı.

Rusya hükümetine ait Kanal 1 televizyonunda 8 yıldır editör olarak çalışan Marina Ovsyannikova, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin henüz başında kanalın canlı yayın sırasında yaşanan savaşı Protesto etmişti.

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Bu fotoğraf savaşın ilk günlerine damgasını vurmuş, tüm dünya günlerce Ovsyannikova'yı konuşmuştu

BÜTÜN DÜNYA ONU KONUŞTU

Olayın ardından gözaltına alınacağını bildiği halde bu eylemi gerçekleştiren Ovsyannikova sosyal medya hesabından olaya ilişkin görüntülü açıklamada bulunmuş ve mesajında, "Ukrayna’da şu an yaşananlar bir suç ve Rusya saldırgan bir ülke. Bu suçtan sadece 1 kişi sorumlu ve bu kişi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin. Benim annem Ukraynalı, babam Rus. Onlar hiçbir zaman düşman olmadılar. Boynumdaki kolye (Rus ve Ukrayna bayraklarının renklerinde) savaşın bir an önce durması gerektiğini ve kardeş halkların bir arada yaşayabileceğini simgeliyor. Ne yazık ki, son yıllarda Kremlin propagandası yaparak Kanal 1’de çalışıyorum ve şimdi bundan çok utanıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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Ovsyannikova, canlı TV protestosunu düzenlediği mart ayında bir gecede uluslararası üne kavuştu. Yayını kesintiye uğratan fotoğrafları dünyayı dolaştı.

Gazeteci, kısa süreliğine gözaltına alındı ​​ve ardından para cezasıyla serbest bırakıldı, ancak bir dizi uluslararası gözlemci protestosunu överken, Rusya'nın muhalefeti tarafından bile yaptığı eylem eleştirildi.

Bazı eleştirmenler Ovsyannikova’nın Pervy Kanal adlı bir kanal için yıllarca çalıştığını ve bunun Kremlin yanlısı ve sözcüsü bir kanal olduğunu hatırlattı.

Protestosunu takip eden aylarda Ovsyannikova, yurt dışına gitti ve Alman Die Welt gazetesinde kısa bir süre çalıştı.

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Muhalif gazeteci gözaltına alındığı anları Facebook hesabından paylaştı

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ÇOCUKLARININ VELAYET DAVASI İÇİN GELDİ

Marina Ovsyannikova, temmuz ayı başlarında, çocuklarının velayeti konusundaki bir anlaşmazlığı çözmek için Rusya'ya döndüğünü duyurmuştu.

44 yaşındaki Ovsyannikova, dün Rusya’da bir kez daha gözaltına alınarak tutuklandı ancak kısa bir süre sonra serbest bırakıldı.

Yakın çevresi, gazetecinin Telegram hesabına gönderilen bir mesajda “Marina gözaltına alındı. Nerede olduğuna dair bir bilgi yok." Sözlerini kullandı.

Mesaja göre bisiklet sürerken durdurulduktan sonra iki polis memuru tarafından beyaz bir minibüse götürüldü.

Ovsyannikova, yaşananların ardından Facebook sayfasında kendisinin ve iki köpeğinin görüntülerini yayınladı ve şu satırları yazdı:

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"Köpeklerle yürüyüşe çıktım, kapının dışına çıktım, üniformalı insanlar bana yaklaştı. Moskova bölgesinde, Krasnoselsky’de bir polis karakolundayım.” Ovsyannikova serbest bırakıldıktan sonra, köpeğiyle birlikte pzo verdiği bir fotoğraf daha paylaştı

ÜÇ SAAT SONRA SERBEST BIRAKILDI

Üç saat sonra Ovsyannikova serbest bırakıldığını söyledi: "Evdeyim. Her şey yolunda. Ancak bundan sonra her dışarı çıktığımda yanımda pasaportum ve bavulum olması gerektiğini artık öğrenmiş bulunmaktayım.”

Avukatı Dmitri Zakhvatov da Ria-Novosti haber ajansına yaptığı açıklamada "Bunun şu ya da bu şekilde onun protesto eylemiyle bağlantılı olduğunu varsayıyorum" diyerek Ovsyannikova’nın tutuklandığını doğruladı.

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Mart ayında, Channel One televizyonunda editör olan Ovsyannikova, elinde İngilizce "Savaş yok" yazan bir posterle amiral gemisi Vremya (Time) akşam haber programının setine girdi. Ovsyannikova, savaş ve Putin karşıtı paylaşımlara devam ediyor

EYLEMLERİNE DEVAM EDİYOR

Ovsyannikova cuma günü de Telegram'da kendisini Kremlin'in yakınında gösteren ve çocukların ölümlerini gündeme getiren ve Putin'i “katil” olarak kınayan bir protesto pankartı taşıyan fotoğraflarını yayınlamıştı.

Rusya’da bu tür açıklamalar, özellikle de Ukrayna işgali başladığından beri, ağır hapis cezaları gerektirebilecek suçlar haline geldi. Bu eylemler ordu hakkında “yanlış bilgi” yayınlamak ve orduyu “aşağılamak” gerekçeleriyle kişiler hakkında cezai kovuşturma açılmasına sebep oluyor.