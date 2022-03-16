Rusya televizyonunda Ukrayna'nın işgalini protesto eden Marina Ovsyannikova'nın akıbeti belli oldu

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Rusya'nın devlet kontrolündeki televizyon kanalı Kanal 1'de Pazartesi akşamı canlı yayın sırasında pankart açarak ülkesinin Ukrayna'yı işgalini protesto eden editör Marina Ovsyannikova, Moskova'da mahkemeye çıkarıldı. Ovsyannikova, "izinsiz gösteri düzenlemekle" suçlandı.

Kendisine yöneltilen suçlamayı reddeden Ovsyannikova, mahkeme tarafından 30 bin ruble (280 ABD doları) para cezasına çarptırıldı.

Protesto öncesi çektiği video kaydı nedeniyle cezalandırılan Ovsyannikova, mahkeme çıkışı savaş karşıtı protestonun kendi kararı olduğunu söyledi ve "Rusya'nın bu işgali başlatması korkunç" dedi.

Rusya'nın Ukrayna savaşı ile birlikte çıkardığı yeni yasa sayesinde 'sahte haber' ile suçlanabilecek olan Ovsyannikova'nın 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceği belirtiliyor.

14 SAAT BOYUNCA SORGULANDI

14 saat boyunca sorgulandığını, iki gündür uyumadığını söyleyen Marina Ovsyannikova, "Bana destek olan tüm arkadaşlara ve meslektaşlara teşekkür ediyorum "dedi.

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı görüşmede Ovsyannikova'nun durumunu gündeme getireceğini söyledi.

Marina Ovsyannikova, haber bülteni sırasında sunucunun arkasına geçerek "Savaşa hayır, savaşı durdurun" ifadelerinin de yer aldığı pankartı açmıştı.,

'TELEVİZYON EKRANLARINDAN YALAN SÖYLEDİĞİM İÇİN UTANIYORUM'

Ovsyannikova, protestodan bir süre önce kaydettiği videoda da Ukrayna'nın işgalini "suç" olarak nitelemiş ve "Kremlin propagandası" yapmakla suçladığı kanalda çalışmaktan utanç duyduğunu söylemişti.

Videoda, "Televizyon ekranlarından insanlara yalan söylediği için" kendinden utandığını belirten Ovsyannikova, "Rusların birer zombiye dönüşmesine izin verdiğim için utanıyorum. İnsani olmayan bu rejimi susarak izledik" demişti.

Babasının da Ukraynalı olduğunu söyleyen Ovsyannikova, Rusya halkına savaşı protesto etmeleri çağrısında bulunmuş, "Hiçbir şeyden korkmayın, hepimizi hapse atamazlar" ifadelerini kullanmıştı.

Kimliği ortaya çıktıktan sonra Facebook sayfasında Ukrayna, Rusya ve başka ülkelerden çok sayıda kişi Marina Ovsyannikova'ya destek mesajları paylaştı.

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Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy de "gerçeği söylediği" için Ovsyannikova'yı övdü.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov ise "holiganlık" olarak nitelediği eyleme tepki gösterdi.

Rusya'da televizyon kanallarının haber bültenleri uzun süredir Kremlin'in kontrolü altında ve ana akım medyada bağımsız yorumcuların görüşlerine nadiren yer veriliyor.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini tanımlarken "özel askeri harekât" gibi tanımlara yer veren devlet medyası, "neo-Nazilerden" oluştuğunu savunduğu seçilmiş Ukrayna hükümetini, gerilimin bu noktaya gelmesinden sorumlu tutuyor.